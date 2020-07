Pedra hume para estrias? Conheça o poder natural dela

A pedra hume é uma pedra semi-transparente e esbranquiçada, feita a partir do mineral alúmen de potássio, que possui várias aplicações na saúde e beleza, sendo especialmente utilizada como antitranspirante natural.

No entanto, esta pedra também pode ser usada para tratar aftas, diminuir estrias e até acelerar a cicatrização de pequenas feridas. Assim, ela pode ser comprada sob a forma de uma pequena pedra, sais, spray ou pó, em lojas de produtos naturais, feiras livres e alguns mercados.

Existe ainda o permanganato de potássio que é semelhante, mas que pode ser usado de forma diferente: veja aqui como usar.

1. Diminuir a transpiração

Esta é a principal utilização deste tipo de pedra, uma vez que o alúmen de potássio contrai os poros da pele, regulando a quantidade de suor que é liberada durante o dia. Além disso, deixa uma camada fina e transparente sobre a pele que elimina bactérias do local, reduzindo o cheiro de suor.

Como usar: molhar a pedra e passar no local ou, então, comprar o pó da pedra e aplicar sobre o local. A pedra pode ser usada para diminuir o suor em qualquer parte do corpo, especialmente nas axilas, pés e costas.

2. Atenuar estrias

Os cristais de pedra hume, semelhantes ao sal grosso, podem ser usados para fazer uma esfoliação da pele durante o banho. Desta forma, as estrias vermelhas, são facilmente atenuadas desde que seja aplicado um creme hidratante depois da esfoliação. Já no caso das estrias brancas, a pedra hume ajuda a reduzir o seu relevo.

Como usar: durante o banho, passar um pouco de sabonete líquido no local das estrias e depois esfregar um punhado de sais de pedra hume na pele, utilizando movimentos circulares. Depois do banho, aplicar um bom creme hidratante na pele esfoliada. Esta esfoliação deve ser feita 2 a 3 vezes por semana.

3. Curar aftas

A pedra hume tem excelentes propriedades antibacterianas e cicatrizantes que ajudam a eliminar as bactérias que estão provocando as aftas, além de acelerar a cicatrização. Assim, o tempo de duração da afta pode ser bastante mais reduzido e, em alguns casos, pode desaparecer em apenas 24 horas.

Como usar: aplicar o pó ou o spray de pedra hume diretamente sobre a afta. Esta técnica pode provocar uma queimação muito intensa no local, por isso também se pode diluir 2 colheres de (sopa) de pó numa xícara de água e depois gargarejar ou bochechar.

4. Eliminar espinhas

Devido às suas propriedades anti-sépticas, a pedra hume consegue eliminar eficazmente as bactérias da pele, promovendo uma limpeza adequada da pele. Além disso, como aumenta o tônus da pele, reduz os poros, dificultando o surgimento de novas espinhas.

Como usar: misturar pó de pedra hume com 2 claras de ovo e aplicar no rosto durante 20 minutos. Depois, lavar com água morna e hidratar a pele com um creme específico para pele com acne.

5. Cicatrizar pequenas feridas

A pedra hume pode ser utilizada depois da manicure ou após barbear para parar o sangramento de pequenas feridas e facilitar a sua cicatrização. Isto acontece porque o alúmen de potássio ajuda na contração da pele, impedido a saída de sangue, além de conter poderosa ação cicatrizante.