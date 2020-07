Veja exemplos de como valorizar mais os trabalhadores da limpeza

Infelizmente, existe uma cultura de desvalorização das pessoas envolvidas nos serviços de limpeza | Foto: Divulgação

Realizar a limpeza não é um trabalho fácil, seja em vias públicas, espaços privados ou mesmo nos hospitais - como tem acontecido frequentemente por conta da pandemia do novo coronavírus.

Infelizmente, existe uma cultura de desvalorização das pessoas envolvidas nos serviços de limpeza. Isso é um grande erro por diversas razões: sem esses trabalhadores, a cidade não respiraria, os pacientes não estariam em locais higienizados e seguros, etc.

Em épocas como a que vivemos, os indivíduos que atuam na linha de frente da limpeza urbana, nas residências de médicos e profissionais da saúde e na higienização de hospitais estão expostos a um perigo enorme. Como valorizar o trabalho dos profissionais em questão? Falaremos mais sobre isso abaixo.

Trabalhadores da limpeza: como valorizá-los?

O primeiro passo, claro, é reconhecê-los como trabalhadores e pessoas de extrema importância para a manutenção da sociedade. Desta forma, o mínimo é cumprimentá-los educadamente, agir de maneira a facilitar o seu trabalho e praticar cotidianamente a empatia.

Como sabemos, existem diferentes nichos para trabalhadores da limpeza. Falaremos sobre eles a seguir e listaremos formas de tornar as atividades deles mais prazerosas, seguras e dignas.

Trabalhadores domésticos

Precisamos discutir as mazelas do trabalho doméstico durante e depois da pandemia do COVID-19. Para ser um colaborador doméstico, de acordo com a Lei complementar 150/15, é preciso prestar serviços de forma contínua, onerosa, subordinada e de finalidade não-lucrativa a uma pessoa ou família, no âmbito residencial, por mais de dois dias por semana.

Se este é o caso, a primeira forma de valorizar o serviço deste tipo de trabalhador é por meio do reconhecimento dos seus direitos trabalhistas. É preciso, portanto, fazer a assinatura da carteira de trabalho, pagar, pelo menos, um salário mínimo e oferecer todas as condições necessárias para o ofício, além dos benefícios esperados, como transporte, alimentação, férias remuneradas, etc.

Durante situações de calamidade pública, o ideal é dispensar os serviços de empregados domésticos, mas continuar pagando o salário. Estas pessoas ainda terão contas para quitar, mesmo que fiquem em casa. Sendo assim, remunerá-las é apenas o mais justo.

Convém dizer que, no deslocamento até a casa na qual presta serviços, o funcionário doméstico pode entrar em contato com o novo coronavírus. Desse modo, além de se colocar em risco de vida, pode transmiti-lo para as pessoas que estão isoladas.

Trabalhadores da limpeza de espaços públicos

Como sabemos, houve um aumento significativo nas demissões. Entretanto, a população desempregada ainda precisa fazer o pagamento de suas contas básicas.

Despesas com luz, água, alimentação da família e moradia não podem ficar para depois - especialmente quando a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que se pratique o distanciamento social e o isolamento sempre que possível.

Embora sejam remunerados e possuam direitos trabalhistas, em sua maioria, os trabalhadores de espaços públicos também precisam de atenção. Muitos deles, com salários reduzidos, precisam prover às suas famílias - muitas delas compostas por desempregados ou crianças - e garantir que nada falte.

Campanhas como a “Vem Ser Mais Solidário - MT unido contra o coronavírus”, organizada no Mato Grosso, fazem distribuição de cestas básicas para funcionários de empresas terceirizadas. Desta forma, garante-se que mais famílias poderão respirar aliviadas durante um momento tão delicado.

Vale a pena organizar, no seu bairro, um movimento de doações para as famílias mais vulneráveis. Com essa iniciativa, podem ser beneficiadas centenas de pessoas.

Limpeza de hospitais

Dado o fato de que os hospitais são fontes de contágio, os profissionais da área da limpeza destes locais devem agir com atenção redobrada: máscaras, protetores individuais, álcool 70% e higienização frequente das mãos não podem faltar.

Para ajudar os que estão trabalhando na linha de frente do combate ao novo coronavírus, você pode, com a ajuda de sua comunidade, organizar cestas básicas, doações de máscaras e EPIs. Também é possível pedir, junto aos órgãos responsáveis, remuneração mais significativa para todos os envolvidos.

