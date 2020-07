7 dicas de como manter os pés quentinhos no inverno

As meias são a primeira coisa que vêm à mente quando pensamos em aquecer os pés | Foto: Divulgação





Para muitas pessoas, temperaturas mais baixas significam pés gelados. Isso acontece porque o corpo, para manter os órgãos internos aquecidos, utiliza um mecanismo regulador de temperatura . Assim, acaba diminuindo a circulação sanguínea nas extremidades, como as mãos e os pés.



Como as estações mais frias do ano já começaram, é sempre útil aprender alguns truques para manter os pés quentinhos. Afinal, além da sensação desconfortável, não aquecê-los corretamente pode até ser um risco para a saúde.

Invista nas meias certas

As meias são a primeira coisa que vêm à mente quando pensamos em aquecer os pés. E elas são, de fato, eficientes. Nos dias mais frios, no entanto, é uma boa ideia escolher pares mais quentinhos, como os de lã. Também existem opções de meias em materiais térmicos ou revestidos de pelos, que ajudam no isolamento.

Outra dica sobre a escolha das meias é evitar aquelas de algodão ou de tecidos que retém o suor. A tendência é que elas acabem deixando os pés molhados, algo que não é nada agradável.

Escolha sapatos adequados

Seja em casa ou na rua, os sapatos certos fazem toda a diferença na hora de manter os pés aquecidos. Botas e tênis revestidos costumam ser boas opções, pois também esquentam tornozelos e calcanhares.

É uma boa ideia investir em materiais impermeáveis, especialmente, se você mora em um lugar onde costuma chover ou nevar. Como em contato com o chão gelado os pés perdem calor, também é interessante utilizar palmilhas e solados térmicos, que isolam esse frio.

Utilize meiões

Além de mais confortáveis, os meiões ajudam a aquecer as pernas. Na hora de dormir, eles são ainda mais recomendados, pois são mais difíceis de sair, caso você se mexa durante o sono.

Use pantufas e chinelos em casa

Muita gente gosta de ficar só de meia em casa. Entretanto, especialmente, se o frio é intenso, os calçados são uma boa ajuda para manter os pés aquecidos, mesmo em ambientes internos.

Como sapato nem sempre significa conforto, pode ser uma boa ideia ter pantufas e chinelos adequados para o frio. Além de isolarem a temperatura, eles costumam ser fofinhos. Os revestidos de lã ou pele costumam ser bem confortáveis.

Ative a circulação

Como a gente explicou no início do texto, a circulação costuma ter tudo a ver com os pés frios. Se você é daquelas pessoas que têm mais dificuldades para aquecer os pés, isso pode indicar, inclusive, algum problema nesse sistema.

De toda forma, uma massagem é sempre uma boa ideia para ajudar a ativar a circulação. Fazer exercícios e alongamentos também é muito indicado, principalmente, para quem costuma passar muito tempo sentado.

Fazer movimentos circulares, como se estivesse acelerando e desacelerando, são técnicas que costumam funcionar muito bem.

Esquente todo o corpo

É muito difícil manter os pés aquecidos se as outras partes do corpo não estiverem corretamente agasalhadas. Algumas vezes, sentir frio no pé pode ser um indicativo de que você precisa de mais uma camada de roupa ou de um cobertor extra.

Manter a cabeça aquecida pode ser outra estratégia para esquentar os pés, pois o corpo também perde muito calor pela cabeça. Colocar um gorro ou aqueles protetores nas orelhas é uma opção se os dias estiverem muito frios.

Faça compressas quentes ou tenha um escalda pés

Colocar os pés em uma bacia com água quente, fazer compressas com uma bolsa térmica ou mesmo uma garrafa com água aquecida são ótimas formas de aquecê-los rapidamente. Além disso, essas atividades podem ser bem relaxantes.

