Vacina americana contra Covid-19 entrará na fase final de testes

O laboratório americano " Moderna" informou que entrará na fase final de seus testes em seres humanos para a vacina da Covid-19 em 27 de julho. Segundo artigo publicado, a vacina induziu respostas de anticorpos contra o coronavírus em todos os 45 participantes testados.

A Moderna já havia publicado "resultados provisórios" de sua Fase 1 em seu site em maio, na forma de um comunicado de imprensa, que revelou que a vacina gerou respostas imunes em oito pacientes. Embora estes resultados tenham sido classificados como "encorajadores" por Anthony Fauci, a principal autoridade em doenças infecciosas dos EUA, o estudo completo foi aguardado com expectativa pela comunidade científica.

Como foi o teste

Os 45 participantes foram divididos em três grupos de 15 para testar doses de 25 microgramas, 100 microgramas e 250 microgramas. Eles receberam uma segunda dose 28 dias depois.

Após a primeira etapa, verificou-se que os níveis de anticorpos eram mais altos com doses mais altas e, após a segunda etapa, os participantes apresentaram níveis mais altos de anticorpos do que a maioria dos pacientes que tiveram Covid-19 e geraram seus próprios anticorpos.

Efeitos colaterais

Mais da metade dos participantes tiveram efeitos colaterais leves ou moderados, sem atingir o nível em que o teste seria suspenso. Os efeitos colaterais incluíram fadiga, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo e dor no local da injeção.

Especialista em doenças infecciosas da Universidade de Cardiff, Andrew Freedman, que não participou do estudo, disse que o artigo sugere que a vacina "é capaz de estimular a produção de anticorpos de maneira dependente da dose". "É importante ressaltar que os anticorpos gerados foram capazes de neutralizar o vírus em condições de laboratório", acrescentou.

A empresa, que está trabalhando em colaboração com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA, realizará a fase 3 do estudo com 30 mil participantes, que receberão uma dose de 100 microgramas da vacina candidata em 27 de julho, e outra dose 29 dias depois.

Principais candidatas ao tratamento

A vacina da Moderna é uma das principais entre as candidatas ao tratamento da Covid-19. Diferentemente das vacinas tradicionais, que injetam um vírus enfraquecido ou inativado ou um pedaço de vírus para desencadear uma resposta imune, a versão da Moderna usa o material genético na forma de RNA para fazer com que as células produzam a proteína do coronavírus. Essa proteína é uma parte do vírus usada na invasão celular, mas isoladamente é relativamente inofensiva.

