Copaíba e andiroba, óleos medicinais da Amazônia

Em Manaus, os óleos puros são vendidos no Mercado Adolpho Lisboa, | Foto: Ione Moreno/ Arquivo EM TEMPO

Na Amazônia, mais especificamente nos estados do Pará e Amazonas, a população, de uma forma geral, costuma utilizar medicamentos fitoterápicos como plantas medicinais para o tratamento das mais variadas doenças. Esses conhecimentos empregados, empiricamente, no cotidiano de diversas pessoas são oriundos da herança cultural indígena, como terapêutica para reações inflamatórias agudas e crônicas.

Dentre as plantas medicinais que são utilizadas com mais freqüência na Amazônia, encontram-se a andiroba e a copaíba que possuem crescente aplicação não só terapêutica, como, também, na indústria química e cosmética. O óleo da semente da andiroba é usado na medicina popular para diversas doenças como contusões, reumatismo, cicatrização, e afecções da garganta, dentre outras.

A andiroba é uma planta medicinal de interesses diversos. Seu uso não fica restrito ao óleo da semente, costumando-se também utilizar o chá da sua folha para os mesmos fins terapêuticos do óleo. A copaíba, também conhecida como copaífera, é extraída de uma árvore de grande porte (30 a 40 metros de altura) da família Caesalpinaceae. Seu óleo é secretado através da exudação patológica de seu tronco.

óleo de andiroba | Foto: Divulgação

Importância dos óleos de copaíba e andiroba

O óleo da copaíba é utilizado como um agente anti-inflamatório, para tratamento de caspa, todos tipos de desordens de pele e úlceras de estômago.

A copaíba também tem propriedades diuréticas, expectorantes, desinfetantes, e estimulantes, e vem sendo utilizada nos tratamentos de bronquite, dor de garganta, como anticoncepcional, vermífugo, no tratamento de dermatose e psoríase, e ainda, como combustível substituindo o óleo diesel nas lamparinas. Na indústria, o óleo pode ser utilizado na fabricação de vernizes, perfumes, produtos farmacêuticos e para revelar fotografias.

Benefícios do Óleo de Copaíba

Óleo de copaíba | Foto: Divulgação

Cicatrização e desinfecção de feridas;



Antisséptico e expectorante para as vias respiratórias, ajudando no tratamento de problemas como pulmonares como tosse e bronquite;

Ajuda no tratamento da disenteria;

Atua nas vias urinárias no tratamento da incontinência urinária e cistite, assim como possui ação antisséptica e diurética;

Ajuda no tratamento de problemas de pele como psoríase, dermatoses, eczemas ou urticária.

Andiroba

Com propriedades cicatrizante, vermífuga e antipirética, a infusão feita da casca da andiroba é utilizada para o preparo de um chá contra febre, reumatismo, tosse, gripe, diabetes e pneumonia. | Foto: Divulgação

O óleo de andiroba é utilizado na medicina doméstica para fricção sobre tecidos inflamados, tumores, distensão muscular e como protetor solar, além de ser utilizado em vários produtos cosméticos.

Na indústria farmacêutica homeopática, na qual está sendo comercializado na forma de cápsulas, é utilizado no tratamento de diabetes e reumatismo, e o bálsamo para uso tópico de luxações e na fabricação de sabonetes medicinais. A andiroba pode ser utilizada ainda no combate às infecções do trato respiratório superior, dermatites, lesões dermáticas secundárias, úlceras, escoriações e tem propriedades cicatrizantes.

Emoliente e regenerador, este óleo é extraído das amêndoas desta árvore nativa. Suas propriedades são conhecidas há séculos pelas populações tradicionais, sendo capaz de amenizar dores e irritações devido a seus componentes conhecidos por limonóides.

