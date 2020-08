Má qualidade de sono pode gerar problemas físicos e sociais

Manaus - Um sono tranquilo e restaurador é algo que muitas pessoas desejam depois de um longo dia de trabalho ou estudo, porém nem todos conseguem. Diversos fatores podem ocasionar um sono ruim, afetando a qualidade de vida da pessoa, podendo provocar sintomas físicos e até sociais.

Um artigo publicado na Revista Saúde Pública, por pesquisadores da Universidade de Campinas, analisou quais subgrupos são mais suscetíveis a um sono de má qualidade e como isso afeta a vida destas pessoas. Quase duas mil pessoas, entre adolescentes, adultos e idosos, foram ouvidos e 29,01% dos entrevistados avaliaram seu sono como ruim, sendo a maioria mulheres.

O estudo também explica que a má qualidade do sono reflete em atividades diárias e básicas das pessoas, como dirigir, trabalhar ou estudar. Ao não ser capaz de trabalhar eficientemente, por exemplo, a pessoa facilmente será demitida, impactando social e economicamente o indivíduo. A abstenção do descanso e relaxamento provocados pelo sono acarretam mudanças no metabolismo, podendo gerar o acúmulo de gordura corporal e assim, causar as dores físicas.

Dores físicas também é um dos sintomas de problemas com sono | Foto: Divulgação/Freepik

A fisioterapeuta Dayana Mijia explica quais sintomas diversos que a falta de uma boa noite de sono pode ocasionar, desde irritação a ansiedade, afetando diretamente a vida das pessoas. “O sono ruim afeta negativamente a vida das pessoas de uma forma direta. Os principais sintomas são irritação, sonolência diurna, fadiga generalizada, dificuldade de concentração e armazenamento de informações recentes, ansiedade, vontade de comer, essas são consequências básicas e comuns da falta de sono de qualidade”, conta a fisioterapeuta.

Já em uma boa noite de sono o corpo age totalmente diferente. Disposição, bom humor e qualidade de vida são alguns dos benefícios para os que dormem bem. Além disso, o corpo também queima calorias durante o sono, auxiliando aqueles que estão em processo de emagrecimento.

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Lubeck, na Alemanha, indicou que as pessoas que conseguem descansar e dormir bem são capazes de absorver melhor as informações que receberem durante o dia, já que durante o sono o corpo produz proteínas responsáveis por conexões neurais, essenciais para o aprendizado e memória.

Causas

Mas o que pode provocar um sono ruim? São fatores diversos, que variam de pessoa para pessoa. As causas podem ser algum transtorno mental comum, insatisfações pessoais, preocupações ou algum problema de saúde. Dayana conta que o stress é um fator negativo primordial para disparar uma noite ruim de sono, além do uso exacerbado de aparelhos eletrônicos antes de dormir.

“Um fator muito presente nos dias de hoje é o uso constante de aparelhos eletrônicos que emitem luz, pois a luz emitida pelas telas dos dispositivos bloqueia a liberação da melatonina, que é o hormônio responsável por avisar ao corpo que está na hora de dormir. Isso afeta diretamente nosso relógio biológico e a percepção do cérebro do que é noite ou dia, prejudicando na qualidade do sono, uma vez que você não recebe todo o descanso que precisa”, explica Dayana.

O doutor Armando Sousa, também fisioterapeuta, explica que outro fator que muitos podem apresentar sem saber é a apneia do sono e explica que a doença é caracterizada pela interrupção da passagem de ar nas vias respiratórias. “É uma doença crônica, evolutiva, caracterizada pela obstrução parcial ou total das vias, causando paradas repetidas e temporárias da respiração enquanto a pessoa dorme. A respiração cessa porque as vias aéreas colapsam, impedindo que o ar chegue até os pulmões”.

Armando conta que a apneia pode ocorrer por vários fatores como os músculos da garganta e língua relaxarem mais do que o normal. As amídalas e adenoides grandes, a pessoa estar acima do peso (o excesso de tecido mole na garganta dificulta mantê-la aberta).

Além disso, a alimentação também pode influenciar no sono. Dormir com fome pode fazer com que a pessoa não relaxe totalmente e sinta algum tipo de desconforto maior. O contrário, se alimentar em grande quantidade antes de dormir, também pode gerar desconfortos, como fadiga, já que não há tempo hábil para digestão completa, causando a insônia. O ideal é consumir alimentos leves.

Tratamentos

De acordo com fisioterapeuta Filipe Oliveira, alguns distúrbios que provocam dores físicas, como na coluna e no ombro, também podem ocasionar um sono ruim e indica para essas situações tratamentos fisioterapêuticos e também atividade física. Além disso, também é importante um trabalho multidisciplinar com fisioterapeutas, médicos, nutricionista, psicossociólogos.

O fisioterapeuta explica que a quiropraxia é indicada às pessoas que têm algum problema com dores físicas | Foto: Divulgação

“Para o caso de dores temos como exemplos de tratamento a quiropraxia, um tratamento articular feito com as mãos, e a liberação miofascial, uma técnica que aplica uma certa pressão em alguns pontos específicos do corpo. Nos casos de ansiedade e estresse temos também a acupuntura, que também gera ótimos resultados”, explica o profissional.

De acordo com Dayana, o ideal é procurar um médico especialista na área para que seja realizado o diagnóstico correto, feito por meio de um exame chamado de polissonografia, que é o monitoramento do sono por equipamentos eletrônicos. O exame clínico é indicado para que seja avaliada a condição do trato respiratório do paciente e deve ser feito por um médico com especialização na área.

“A fisioterapia respiratória ajuda diretamente esses pacientes com apneia do sono com o fortalecimento e o treinamento da musculatura respiratória e o uso de aparelhos específicos como o CPAP, que fornece o fluxo de ar continuamente durante o sono, ou o BIPAP, dispositivo que tem um binível e faz pressões diferentes para inalar e expirar, melhorando a qualidade da respiração e facilitando o sono”, finaliza Dayana.

Leia mais

Quarentena aumenta tempo de exposição de crianças em frente às telas

Mutação pode ter tornado o coronavírus mais vulnerável às vacinas