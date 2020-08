Manaus tem coleta de células-tronco a partir da gordura lipoaspirada

A R-Crio - Centro de Processamento Celular realizará a coleta de células-tronco a partir de gordura lipoaspirada, pela primeira vez em Manaus, neste sábado (08) | Foto: Reprodução

Manaus - O Centro de Processamento Celular realizará a coleta de células-tronco a partir de gordura lipoaspirada, pela primeira vez em Manaus, neste sábado (8). O procedimento será no hospital Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazona.

Esse tipo de célula possuem a capacidade de se auto-reproduzirem, multiplicando-se. Podendo alterar ou renovar suas funções, e por isso podem ser utilizadas para reparar anomalias no corpo causadas por doenças ou fatores naturais.

“A medicina regenerativa, a partir do uso de células-tronco, tem ocupado um espaço cada vez maior nas pesquisas e no desenvolvimento de medidas preventivas, no controle e tratamento de inúmeras doenças que afligem a humanidade”, explica o cientista José Ricardo Muniz Ferreira, membro do International Society for Cellular Therapy e profissional que comanda o laboratório R-Crio.

A comunidade científica uniu-se, recentemente, para o desenvolvimento de um medicamento eficaz ou de uma vacina que possa erradicar o novo coronavírus. A esperança também surge nas pesquisas com uso de células-tronco mesenquimais - as mesmas encontradas no dente de leite das crianças - para amenizar os efeitos da doença nos tecidos. Com uma rede de credenciados de abrangência nacional e atuando na vanguarda do modelo de bancos de células-tronco mesenquimais, a R-Crio está sediada em Campinas (SP).





