Água de arroz tonifica e clareia a pele? Descubra

A água de arroz é cheia de vitaminas, minerais, antioxidantes, dentre outros compostos com propriedades que ajudam a proteger a pele dos raios solares, combater inflamações, irritações, além do envelhecimento. As informações são do site Naturalíssima .

Um dos compostos mais especiais da água de arroz é o inositol, que é um complexo que promove o crescimento das células e estimula o fluxo sanguíneo, o que é essencial para prevenir os sinais iniciais do avanço da idade e diminuir o surgimento de poros abertos na pele.

Segundo as especialistas, confirmando a sabedoria popular e as minhas experiências:

Deixa a pele mais macia

Melhora a aparência dos poros

Alivia irritações

Atua como um tônico natural

Age como uma espécie de capa protetora à pele





Aprenda a fazer a Máscara clareadora com água de arroz





Ingredientes

3 colheres (de sopa) de arroz parbolizado

Água mineral

2 tigelas

1 pano de prato

1 Peneira

Algodão

Modo de preparo:

Em um recipiente pequeno, junte o arroz e a água e deixe descansar por cerca de dez horas. Depois, com um pano de prato, aperte os grãos ainda na água. Com a peneira, separe os grãos e deixe a água descansar por cinco minutos.

Aplique a máscara na face com um algodão em movimentos leves e circulares. Passe o produto por todo o rosto de manhã e à noite. Não precisa enxaguar.

Minha experiência: é fácil de fazer e assim como no uso da água fervida, os efeitos instantâneos são a melhora da textura e da aparência dos poros. O clareamento, assim como os tratamentos de consultório, leva tempo e exige disciplina. Tanto que a especialista sugere o uso diário pela manhã e à noite – algo que ainda não pode ser adaptado à minha rotina.