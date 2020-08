Amazonenses relatam que testaram positivo para Covid-19 pela 2ª vez

Manaus - Uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (USP), confirmou que a reinfecção do coronavírus é possível. O estudo teve como base o caso da técnica de enfermagem Gabriela Carla, 24, que após 50 dias da primeira contaminação, testou positivo novamente. A mulher contraiu o vírus em maio, de um colega de trabalho, e passou a sentir fortes dores de cabeça, febre, mal-estar e congestão nasal.

O estudo foi publicado pelo Hospital das Clínicas no dia 5 de agosto e relata que a paciente começou a sentir os sintomas dois dias depois de ter tido contato com o colega. Ela fez o exame pela primeira vez no dia 8 de maio e recebeu o resultado negativo, como os sintomas persistiram ela refez o exame cinco dias depois e ele deu positivo. Nesta segunda infecção, os sintomas desapareceram em 12 dias, sem a necessidade de internação.

Cronologia da Covid-19 | Foto: Reprodução/USP

O que chamou a atenção dos pesquisadores foi que os sintomas se repetiram, algo visto apenas em outro caso em Boston, nos Estados Unidos. O médico infectologista Luiz Henrique Barbosa defende que os casos que estão sendo estudados configuram um evento raro e que não é possível definir com exatidão que todos os infectados poderão sofrer com essa condição.

"São milhões de pessoas que tiveram Covid-19 e dois ou três casos que estão sendo cogitados como reinfecção. Então é um evento muito raro para saber com exatidão o que está acontecendo. A gente só vai saber se houve reinfecção com certeza se nós isolarmos o vírus por cultura, porque aquele teste que é feito na orofaringe, que identifica o RNA do vírus, não serve para falar que houve uma reinfecção já que o indivíduo pode permanecer com o RNA do vírus presente na orofaringe sem estar com uma infecção nova, apenas como evento residual", explica o especialista.

Além disso, o médico acredita que as pesquisas brasileiras em relação ao coronavírus são promissoras, tanto para estes casos quanto para a descoberta de uma vacina. "As pesquisas no Brasil são promissoras, não são isoladas já que fazem parte de um contexto de pesquisas que estão em conexão com outras internacionais e demonstram segurança", finaliza o médico.

Pego de surpresa

Márcio Mello, 22, conta que da primeira vez que esteve contaminado foi em maio e teve sintomas fortes como dor de cabeça, cansaço, febre intensa, dores musculares e a perda de olfato e paladar. Ele passou a fazer o tratamento com a medicação indicada durante uma semana e diz ter dado certo. Dois meses e meio depois, ao fazer o exame por curiosidade, se assustou por ter testado positivo.

"Na primeira vez eu fiquei muito mal, senti muitas dores e cansaço. Essa segunda vez eu não senti nada. Só descobri que estava por causa do exame. Voltei a fazer o tratamento, mas tomei os remédios por tomar, porque não senti nenhuma dor de cabeça. Antes de pegar pela primeira vez eu usava máscara, álcool e até luva", conta Márcio.

Ele acredita que contraiu o vírus pela segunda vez por meio de seu irmão, que dias antes também havia testado positivo e estava com fortes sintomas. Além disso, ele conta ainda que usar os métodos de prevenção, mesmo que não tenha impedido a contaminação, é extremamente importante, já que seu caso é raro. "Tem que ter todo um cuidado, usar máscara, se prevenir. É importante que as pessoas não brinquem, não pensem que acabou, mas que continuem tomando todos os cuidados", explica o jovem.

Reincidência nos sintomas

Outro caso ocorreu em Parintins, município do Amazonas a 369 km de Manaus, quando o médico Daniel Tanaka, que trabalhava na linha de frente do combate à Covid-19 no Hospital Dr. Jofre Matos Cohen, foi diagnosticado com a doença pouco mais de um mês depois de já ter testado positivo pela primeira vez. Com 30% do pulmão comprometido, ele viajou até o Hospital do Coração, em São Paulo, no final de maio para fazer o tratamento.

Em uma publicação nas suas redes sociais, ele contou que durante a segunda vez sofreu com sintomas como dor no peito, cansaço e febre, e em alguns dias via seus exames se agravando. Passou 12 dias internado e chegou a temer pelo pior quando foi preciso usar oxigênio, pois já não aguentava com falta de ar, já tendo visto muitos pacientes naquelas condições.

Daniel sentiu fortes sintomas e chegou a temer pela vida | Foto: Reprodução

"Durante a internação, tive alguns dias difíceis. Meus exames inicialmente foram piorando gradativamente. Concomitantemente, eu sofria com muita febre e dor no peito. Depois veio a falta de ar. E a necessidade de instalação de oxigênio. Nesse momento tive medo. Mais alguns dias tendo febre e o fôlego curto, o cansaço fácil para tomar banho. Introdução de antibiótico mais forte. E aos poucos, os dias se tornaram mais amenos", publicou o médico. Após receber alta, no dia 10 de junho, ele anunciou seu retorno ao combate à Covid-19.