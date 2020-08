Cinco receitas simples para acabar com manchas e espinhas

Espinhas podem ser mais comum em adolescentes, mas em adultos também podem ser um problema | Foto: Reprodução

Espinhas podem ser mais comum em adolescentes, mas em adultos também podem ser um problema. Elas aparecem quando os poros, que servem para saída de substância produzida pelas glândulas sebáceas, entopem ocorrendo o aparecimento dos cravos. Quando esse cravo sofre uma infecção por bactérias que são comuns em nossa pele, aparecem as espinhas.

A boa notícia é que o remédio caseiro para espinha pode estar na sua cozinha. Confira as dicas:

1. Óleo de coco

O óleo de coco, além de ser um potente hidratante, tem uma propriedade interessante para quem busca um tratamento caseiro para espinhas. "Ele é anti-dihidrotestosterona, uma variação do hormônios testosterona que é uma grande causadora de acne", explica a dermatologista Michele Haikal. Com isso, ele ajuda a reduzir as espinhas, além de ser interessante no tratamento de suas manchas também.

2. Clara de ovo



Aplicar clara de rosto no rosto, como uma máscara facial, também pode ser um tratamento caseiro interessante para espinhas. "As proteínas e o colágeno presentes neste alimento podem melhorar o aspecto da pele", considera a especialista.

3. Creme de pepino e açúcar



Essa dupla é interessante como tratamento caseiro para espinhas, tanto reduzindo sua quantidade quanto melhorando as manchas. "O pepino remove as impurezas, acalma e hidrata a pele, enquanto o açúcar promove esfoliação", considera Paula.

4. Aloe vera (babosa)



A babosa (cujo nome cientifico é Aloe vera) é bastante interessante como tratamento caseiro para marcas e cicatrizes mais leves de acne. "Ela possui propriedades calmantes e cicatrizantes e pode auxiliar na regeneração da pele, mas não agirá em cicatrizes mais profundas", considera Paula Sanchez.

5. Tomate



De modo geral, a acidez presente no tomate ajuda a pele. Portanto, já pode começar a preparar sua receita e uma máscara facial de tomate, para deixar sua pele ainda mais bonita.

