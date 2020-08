Suplementos alimentares: você precisa deles?

Entre os suplementos mais utilizados estão: hipercalóricos, proteicos e termogênicos | Foto: Divulgação

Manaus - Um estudo encomendado pelos conselhos de Farmácia à consultoria IQVIA revela que, comparando o primeiro trimestre de 2019 com o mesmo período em 2020, houve um acréscimo de 35,5% nas vendas de vitamina D e de 180% nas de vitamina C. Suspeita-se que a pandemia de coronavírus tenha inflado os números.



Para ajudar a entender mais sobre os suplementos e vitaminas, a nutricionista Elizangela Mota, esclarece algumas dúvidas. "Temos uma grande variedade de suplementos no mercado, cada um tem objetivo diferente no organismo. Mas é importante antes de começar a suplementação, consultar um nutricionista, pois este profissional pode avaliar a real necessidade e qual deve ser indicado".

Nutricionista Elizangela Mota tira dúvidas sobre os suplementos alimentares | Foto: Divulgação

Tipos de suplementos



Entre os suplementos mais utilizados estão: hipercalóricos, proteicos e termogênicos.

Hipercalóricos: São compostos por carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, utilizado para ganho de peso.

Proteicos: Ricos em proteínas e aminoácidos, ajudam na formação e recuperação muscular após o treino.

Termogênicos: Possuem substâncias que aceleram o metabolismo, como café, guaraná, etc. Contribuem para a perda de peso e de gordura corporal.

Qualquer pessoa pode usar suplementos?

Suplementos devem ser prescritos por um nutricionista | Foto: Divulgação

Pelo fácil acesso aos produtos, sem necessidade de prescrição médica, muitas pessoas adquirem os suplementos alimentares sem levar em consideração a orientação de um nutricionista e isso é um erro e pode não trazer os benefícios esperados. "Muitas vezes não temos consciência dos nutrientes e minerais que faltam ou sobram no nosso organismo e o uso indevido do suplemento pode não trazer os resultados previstos e até mesmo prejudicar a saúde", explica a nutricionista.



Confira alguns suplementos e vitaminas:

Ômega-3

A gordura dos peixes e da linhaça recebeu status de protetora do coração. Além disso, novos estudos mostram virtudes em outras áreas, como doenças neurológicas e psiquiátricas. Um estudo desenvolvido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam) analisa as inclusões de fontes naturais de Ômega.3 e Ômega.6 (lípidios), presentes no tambaqui e os benefícios deles na alimentação.

“O melhor mesmo é comer peixe umas duas vezes por semana”, ensina Mota. Os peixes amazônicos como sardinha, tambaqui e jaraqui são pratos cheios. Os beneficiados, em princípio, são pessoas com fator de risco cardíaco, como triglicérides elevados, além de grávidas que não comem peixe, para privilegiar o cérebro do bebê.

Vitamina D

O sol continua rei para não faltar vitamina D , a exposição solar é medida-chave: Só um pouquinho. Pode aproveitar os raios da manhã, aconselha a nutricionista “É preciso manter as janelas abertas para os raios cumprirem sua função, vidros também não devem ficar no meio do caminho. Deixe o sol entrar sem barreiras”.

A tarefa primordial da substância, obtida sobretudo por meio da exposição solar, é auxiliar na absorção do cálcio, fortalecendo os ossos, mas estudos têm desvendado outros ganhos. Fato é que, para ela exercer suas funções, a concentração no sangue não pode estar abaixo de 20 nanogramas por mililitro (ng/ml) no sangue. “É uma meta que muitos brasileiros não atingem, por isso a necessidade de suplementação”.

Colágeno

Dos suplementos voltados à beleza, esse é o preferido da população, vale dizer que se trata de uma proteína. Uma pele jovem e sem rugas é um sonho, e podemos conseguir isso com a ajuda do colágeno. Mas, às vezes, nosso corpo não produz o suficiente. No entanto, se você incluir alguns alimentos específicos em sua dieta, você será capaz de ter um aspecto mais saudável.

“Se você está preocupado com o envelhecimento de sua pele ou está vivendo outros problemas de saúde que podem estar relacionados a uma diminuição de colágeno, uma dieta especial pode ser a solução, ou até mesmo a suplementação”, ressalta a nutricionista.

Vitaminas do complexo B

“Essas vitaminas podem melhorar o aproveitamento de nutrientes pelo organismo, auxiliando o corpo a produzir energia de forma mais eficiente”, descreve Mota. Colocar vegetais, grãos integrais e carnes na dieta já ajuda a garantir quantidades bacanas dessas substâncias. Mas algumas se fazem mais relevantes do que outras em determinadas fases da vida, exigindo suplementação. Caso do ácido fólico (a forma sintética da vitamina B9) para as grávidas, uma vez que evita defeitos no tubo neural da criança.

Os vegetarianos e veganos precisam de B12, porque ela está basicamente nas carnes.

Suplementos esportivos

Segundo a nutricionista Elizangela Mota, quem treina algumas vezes na semana, não tem motivo para investir em muitos deles, como BCAA e glutamina. Entre os suplementos esportivos, é no whey protein que Mota observa mais qualidades. “Ele ajuda na adequação proteica da dieta”, explica. O produto é bem-vindo acima de tudo pela facilidade, pois ele é composto de proteínas do soro do leite.

A especialista explica, por exemplo, que idosos comem menos carne com o passar do tempo. Só que a falta desse nutriente leva à perda de músculos, dando brecha a acidentes. “Além disso, na correria, existem pessoas que não conseguem comer direitinho sempre e são cenários em que o whey se destaca. Porém, para uma pessoa que come bem, pode ser irrelevante”, orienta. Melhor investir em uma consulta e aprender a potencializar a alimentação.

Vitamina C

A vitamina C ajuda a proteger as células e a mantê-las saudáveis. Ela também está envolvida na produção de colágeno, que mantém os tecidos saudáveis, importantes para o suporte e estrutura de tecidos e órgãos, incluindo a pele, ossos e vasos sanguíneos.

“A vitamina C ajuda na cicatrização de feridas, e o seu consumo aumenta a quantidade de ferro que podemos absorver de fontes vegetais, como couve e brócolis”, destaca.

A vitamina C é um dos muitos antioxidantes que podem proteger contra danos causados por moléculas nocivas chamadas radicais livres, bem como produtos químicos tóxicos e poluentes como a fumaça do cigarro. “A vitamina C pode ser ingerida em qualquer horário, porém se a pessoa está com deficiência em ferro, o melhor horário para tomar é após o almoço para uma melhor absorção”.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Alimentação saudável ajuda a manter a imunidade em alta