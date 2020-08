Precisa de fisioterapia? Fametro oferece agendamento gratuito

A Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro da (CEFF) está com agendamento aberto para atendimento gratuito ao público externo | Foto: Fametro

Manaus- A Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro da (CEFF) está com agendamento aberto para atendimento gratuito ao público externo. Os interessados podem ir até a clínica, que funciona na avenida Constantino Nery, 22, bairro Chapada, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e solicitar o formulário de atendimento.

É necessário apresentar RG, comprovante de residência e exames médicos recentes com indicação para o atendimento de Fisioterapia. Na clínica, o paciente passará por triagem no serviço social e, em seguida, será informado com relação à data e o horário para que retorne à clínica.

A coordenadora do curso de Fisioterapia da Fametro, Thais Vignola, explica que estão sendo adotados todos os cuidados recomendados pelos órgãos de saúde para a prevenção ao coronavírus. No dia agendado para o atendimento, o paciente passa por triagem no serviço de Enfermagem da instituição, para checagem dos sinais vitais e temperatura. Além disso, todo o espaço foi adequado para manter o distanciamento indicado. Dispensers de álcool em gel foram instalados em toda a clínica e o uso de máscara é obrigatório.

O serviço Fisioterapia faz parte da estrutura do curso e é um espaço para os estudantes aprenderem, na prática, os procedimentos adotados nas diferentes áreas de atuação.

Em contrapartida, a população tem acesso a uma estrutura completa para atendimento, com oferta de serviços de qualidade. Os estudantes são acompanhados por professores do curso.

