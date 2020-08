6 problemas de visão mais comuns e como tratá-los

| Foto:

Cada indivíduo possui uma alteração refrativa específica na visão e isso precisa ser avaliado pelo profissional, para que o tratamento seja desenvolvido de acordo com a necessidade de cada paciente. Confira os problemas mais comuns:

1-Miopia: a pessoa tem redução da acuidade visual de longe. A luz que entra não pode focar na retina pois o globo ocular é mais longo fazendo com que os objetos de longe apareçam borrados. A miopia desenvolve e progride ao longo da adolescência e costuma estabilizar entre 18 e 21 anos de idade.

Como tratar: o tratamento para miopia é iniciado com o uso de óculos ou lentes de contato que ajudam a focar a imagem observada. No entanto, outra opção é a cirurgia a laser que pode ser feita após o médico constatar que o grau de miopia parou de aumentar.

2-Hipermetropia: É o oposto da miopia e a pessoa tem dificuldade de enxergar de perto, pois o globo ocular é mais curto, fazendo com que a imagem seja formada depois da retina. É mais comum em adultos. Atividades como ler, escrever, trabalhar muito tempo em frente ao computador ou qualquer atividade que exija uma visão mais próxima podem causar fadiga ocular e dor de cabeça.

Como tratar: a hipermetropia pode ser tratada com o uso de óculos ou lentes de contato que ajudam a enxergar corretamente objetos de perto. Porém, o paciente também pode recorrer à cirurgia quando da indicação médica, para modificar ou corrigir definitivamente a córnea e evitar o uso constante de óculos.

3-Astigmatismo: Por ter uma córnea com uma curvatura irregular e ovalada, a luz que entra sofre desvios fazendo com que a imagem apareça em múltiplas regiões, o sintoma principal é a visão turva e a pessoa enxerga de forma distorcida ou desfocada a qualquer distância. À noite, as luzes parecem que se estendem como feixes.

Como tratar: o tratamento para astigmatismo é feito com o uso de óculos ou lentes de contato que, frequentemente, devem ser adaptados para dois problemas, uma vez que é comum que este problema também surja em pacientes com miopia ou hipermetropia. Também pode ser feita a cirurgia de correção a laser nesses casos.

4-Presbiopia: é o problema de visão mais comum após os 40 anos de idade devido ao envelhecimento natural do olho que causa dificuldade para focar objetos que estão perto, provocando a tendência para segurar o jornal ou livros mais longe para conseguir ler, por exemplo. Veja outros sinais que podem indicar presbiopia.

Como tratar: a presbiopia pode ser corrigida através da utilização de óculos de leitura que ajudam a corrigir a imagem quando é necessário observar uma imagem de perto ou focar o texto de um livro.

5-Glaucoma: é um problema de visão causado pelo aumento de pressão dentro do olho, sendo assintomático na maioria dos casos e raro apresentar-se com dor intensa nos olhos, visão embaçada e vermelhidão. Os sintomas podem surgir de um momento para o outro ou surgir ao longo do tempo, dependendo do tipo de glaucoma.

Como tratar: o tratamento depende do tipo de glaucoma e, por isso, cada caso deve ser orientado por um oftalmologista. No entanto, na maior parte dos casos o tratamento é feito com o uso de colírios, laser ou cirurgia. Veja como fazer o tratamento e evitar complicações.

6-Catarata: faz parte do envelhecimento natural dos olhos e, por isso, é mais comum em idosos, causando sinais e sintomas como surgimento de uma película branca no olho, diminuição da visão e aumento de sensibilidade à luz, por exemplo. Veja outros sinais que podem indicar catarata.

Como tratar: a catarata, geralmente, é tratada com cirurgia para remover o cristalino do olho e substituí-lo por uma lente artificial.

Em qualquer problema de visão é recomendado que o paciente consulte o oftalmologista regularmente, pelo menos uma vez por ano para avaliar a evolução da presbiopia e para adequar o tipo de tratamento, caso seja necessário.

Importância dos exames com profissionais

A visão é responsável por cerca de 85% da percepção humana e os exames oculares devem ser realizados com frequência, mesmo com a ausência de sintomas relacionados à saúde ocular. No Brasil, as causas mais constantes de deficiência visual são originadas de erros de refração não corrigidos, como: cataratas, glaucomas, sequelas de traumatismos, retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade.

Para a especialista Marcia Regina Pinez Mendes, os exames de visão devem ser realizados ao menos uma vez ao ano. Quanto aos indivíduos que já utilizam óculos, a recomendação é que realizem os exames a cada período entre seis e oito meses.

O profissional responsável por realizar esses exames é o Optometrista, que tem como foco identificar e corrigir defeitos da visão, diferentemente da Oftalmologia, por exemplo, cuja especialização médica é diagnosticar e tratar doenças relacionadas aos olhos.

“Se a imagem de um objeto estiver fora do foco, é possível detectar se ela tem miopia, astigmatismo, hipermetropia e até mesmo a presbiopia, que nada mais é do que o olho que está envelhecendo e ficando cansado. As doenças como catarata, glaucoma e patologias específicas do olho podem ser detectadas por esse profissional, que deverá encaminhar prontamente ao médico Oftalmologista, para que avalie e trate de forma mais adequada”, explica Márcia Regina, que é professora da Cruzeiro do Sul Virtual.

Quando erros refrativos não são tratados, a tendência é que os pacientes tenham cada vez menos acuidade visual e dificuldades em tarefas corriqueiras como a leitura. Além de dificuldades com as atividades simples do dia a dia, as alterações refrativas, podem causar dor de cabeça, olho seco e dificuldade de concentração.

