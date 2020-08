Tem pimenta-do-reino em casa? Tempero é fonte de multibenefícios

A pimenta-do-reino é analgésica, anti inflamatória, anti séptica | Foto: Divulgação





A pimenta-do-reino, natural da Índia, é um dos temperos mais antigos da culinária. Com sabor milenar, ela combina com quase todos os pratos salgados e ainda melhora a digestão. Mais os benefícios dessa especiaria vão muito além disso. Confira abaixo alguns desses fatores em potencial.

A pimenta-do-reino é analgésica, anti inflamatória, anti séptica, diurética e funciona como laxante natural. Ela neutraliza os radicais livres, e é uma espécie de auxiliar que intensifica a ação das vitaminas E e C no organismo. Você pode consumi-la seca, em grãos ou moída.

A pimenta-do-reino preta é realmente uma estrela. Segundo os especialistas, o tempero ainda alivia os sintomas da sinusite, males do sistema nervoso, inibe a formação de gases e melhora a digestão de maneira considerável.

Em alguns casos, a pimenta (independente de ser preta, branca ou verde) ainda reduz inflamações causadas por artrite e dores reumáticas, e melhora a congestão nasal.

Emagrecimento

A especiaria, encontrada com facilidade em todos os supermercados e armazéns, aumenta a circulação sanguínea, cura febres, e pelo seu poder em quebrar as células de gordura presentes no organismo, é ótima para emagrecer. A pimenta do reino ajuda a eliminar o excesso de fluidos através da urina e transpiração e é um poderoso agente anti-bacteriano.



Para emagrecer rapidamente, coloque juntos 2 colheres de chá de suco de limão, 1 colher de chá de pimenta do reino moída e 1 colher de chá de mel. Beba todos os dias antes das refeições principais.