Tem mau hálito? Segue essas dicas e acabe com ele agora mesmo

Mau hálito ou halitose, ninguém deseja que a boca exale um odor desagradável. Seja a sua ou a de quem esteja por perto. Nos casos mais simples, esse problema pode estar relacionado a falta de higiene dental, com o tabagismo, a ingestão de álcool ou de alimentos notórios por seus odores persistentes, incluindo alho e cebola. Mas algumas vezes o problema torna-se ou já é crônico, causado por uma doença subjacente.

O que pode causar mau hálito

O mau hálito geralmente resulta da multiplicação de bactérias causadoras de odor na boca. Quanto mais seca estiver sua boca, mais bactérias de multiplicam. Qualquer problema que reduza a produção de saliva pode contribuir para o mau hálito: Idade avançada, respiração pela boca e dietas rigorosas. Quanto menos comida você mastiga, menor é o fluxo salivar. Além disso, alguns medicamentos e até mesmo a hora do dia influenciam no aparecimento de mau hálito.

Bactérias, também, podem de acumular na língua, em restos de alimentos que se acumulam nas dentaduras, e nos dentes, principalmente quando há placas ou cavidades. Se o mau hálito persistir, muitas vezes pode ser por causa de uma doença da gengiva ou sinusite crônica. Então, descubra aqui como identificar e tratar a sinusite.



Dicas

Estratégias naturais para combater o mau hálito funcionam melhor quando associadas a uma higiene oral regular e completa. Isso inclui o uso de fio dental, a escovação dos dentes e também a escovação muito bem feita da língua, com intuito de retirar toda a saburra e não esqueça o céu da boca que deve ser higienizado com cuidado e delicadeza. Na língua, as bactérias causadoras de odor tendem a crescer.

Experimente pingar algumas gotas de óleo de hortelã-pimenta sobre a língua duas vezes ao dia. Mas, cuidado! Quantidades maiores de óleo puro podem causar pertubação digestiva. Além de seu sabor e aroma agradáveis, o óleo é eficaz para destruir bactérias. A ingestão de chás de hortelã comum, assim como muita água, também pode ajudar a combater o mau hálito por manter a boca úmida.

Enxaguante bucal

Soluções para lavagem da boca encontradas à venda podem reduzir o número de bactérias na boca, mas têm apenas um efeito temporário e não substituem a escovação e o uso do fio dental regularmente.

Mastigar ervas

Outra opção é mascar algumas sementes de erva-doce ou cravos-da-índia para refrescar o hálito. Inclusive, sementes de erva-doce com alcaçuz podem ser facilmente transformadas em uma solução para lavar a boca ou em uma bebida que refresca o hálito.

Ferva algumas colheres de chá de sementes em uma xícara de água por alguns minutos. Depois, coe, deixe esfriar e beba. A salsa fresca também tem um efeito semelhante, além de ser rica em clorofila. Há muito tempo, a clorofila é reconhecida como um potente refrescante do hálito.

Jamais deixe de fazer

Escove seus dentes após cada refeição e use fio dental pelo menos uma vez ao dia. Quando você não puder escovar os dentes, lave sua boca com um pouco de água.Use uma escova de dentes úmida ou um raspador de língua para raspar qualquer revestimento do dorso da língua e limpar essa área. O álcool e o fumo, liberam odores fortes na boca.

Persistência do mau hálito

Se o mau hálito não melhorar apesar das medidas de autotratamento, seu dentista ou médico pode determinar uma causa médica subjacente, como uma doença na gengiva, por exemplo. O sangramento gengival indica gengivite, que é uma inflamação que algumas vezes pode causar mau hálito. Outros profissionais acreditam que a má digestão também pode contribuir para a halitose. Eles aconselham o acréscimo de líquido e fibras à alimentação para evitar a constipação.





