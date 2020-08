Higiene bucal: entenda a importância de ensinar bons hábitos logo cedo

Ensinar às crianças boas práticas de higiene bucal está entre as rotinas mais importantes para uma boa saúde. Ao mesmo tempo, o distanciamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus provocou uma reconfiguração do dia a dia da família, que passou a também incorporar as rotinas adicionais de lavagem das mãos, dos produtos e da casa como um todo. Em meio a tantas tarefas e demandas, a higiene bucal continua a demandar paciência e constância.

Bebês e crianças estão constantemente explorando o mundo com a boca, desde o nascimento. Com o desenvolvimento, acontece a descoberta das mãos, o sentar, o nascimento dos primeiros dentes, a introdução alimentar, o nascimento dos outros dentes até o estabelecimento, depois de anos, da dentição permanente, fases em que a boca continua a ser um portal de extrema sensibilidade nessa jornada dos pequenos.

“É importante ter cuidado com o público infantil porque eles estão em constante contato com objetos que não estão higienizados, levando as bactérias do meio externo para o interno. A escovação e limpeza são pontos chave que não podem ser esquecidas”, afirma Dra. Gabriela Godoy, especialista em Odontopediatria.

“Nós sabemos que a maioria dos pais e cuidadores está com muito trabalho e muitas responsabilidades diárias, especialmente nesse momento de pandemia, e o tempo de dedicação aos filhos acaba ficando mais curto. Para Trá Lá Lá, a qualidade do tempo dedicado às crianças é muito importante e, por isso, incentivamos que momentos de rotina como a hora do banho ou de escovar os dentes são oportunidades para aprender em família, estimular o desenvolvimento das crianças e ter pequenos momentos de amor e diversão”, resume Adriana Amiralian, Diretora de Marketing e Trade Marketing da Phisalia.

A Trá Lá Lá entende e estimula que o tempo das rotinas de higiene também inclua brincar, curtir, conversar e bagunçar.

