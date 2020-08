Veterinária explica sobre a importância da vermifugação dos pets

Os donos dos pets não podem esquecer de manter a vermifugação em dia, para evitar inúmeras doenças nos animais de estimação, que podem ser causadas pelos vermes | Foto: Divulgação

Os donos dos pets não podem esquecer de manter a vermifugação em dia, para evitar inúmeras doenças nos animais de estimação, que podem ser causadas pelos vermes.

A coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Fametro, Marina Pandolphi Brolio, ressalta que a vermifugação é um protocolo preventivo fácil de realizar e muito importante para a saúde dos pets e também da família, uma vez que algumas verminoses de cães e gatos podem ser transmitidas para os seres humanos. Ela explica que um erro comum dos tutores é achar que os vermífugos só devem ser administrados quando o animal já está com os parasitas. O ideal é atuar de forma preventiva e evitar futuras infestações.

De acordo com Marina, alguns tutores acreditam que somente animais adultos precisam ser vermifugados, mas na verdade a transmissão desses parasitas pode ocorrer ainda na gestação, passando da mãe para os filhotes. Por isso, durante o pré-natal a fêmea deverá ser vermifugada e, após o nascimento, os filhotes também receberão protocolos próprios.

Geralmente os responsáveis pelos pets cometem erros na vermifugação dos animais, o que acaba prejudicando a eficácia do medicamento; Entre as falhas que mais ocorrem a profissional cita não pesar os pets antes da aplicação do produto, ter vários animais em casa e vermifugar somente um de cada vez e não administrar o reforço do produto na data correta, comprometendo o resultado do tratamento.

A médica veterinária orienta, ainda, que para manter a saúde do pet e garantir a segurança de toda a família, a recomendação é não vermifugar o animal por conta própria, nem seguir as orientações dos vendedores e balconistas. “Procure o médico veterinário de confiança e ele irá orientar sobre a maneira correta e indicar o produto mais completo para o seu animal de estimação”.

*Com informações da assessoria

