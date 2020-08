Oftalmologista alerta sobre exposição excessiva de crianças a telas

O risco de doenças nos olhos é grande | Foto: Reprodução Pixabay

Manaus – O que pode ser um momento de lazer para a criança ou adolescente pode esconder um grande problema: o uso excessivo de tablets e celulares contribuem diretamente para problemas na visão. O oftalmologista Swammy Amaral Mitozo esclarece sobre os riscos diante das telas.

Swammy Mitozo explica que a nova realidade de crianças e adolescentes ainda mais conectados com os eletrônicos fazem com que problemas nos olhos surjam com maior frequência.

“É difícil mensurar um número de pacientes que atendemos, mas há queixa frequente e diária, principalmente neste período de pandemia. É frequente no consultório por conta dos pais e responsáveis, pelo uso exagerado das crianças aos tablets, smartphones e essas telas retro iluminadas”, declarou Swammy.

O especialista conta que os sintomas mais frequentes são: coceira, olhos vermelhos, lacrimejamento, dores na cabeça e ardor. Todos são ocasionados pelo tempo excessivo de exposição.

“O sintoma mais comum relatado pelas crianças e adolescentes é a vista embaçada e outros, porém, tudo varia pelo tempo de exposição”, disse o médico.

Miopia

Estudos tem demonstrado que esse novo hábito de exposição aos eletrônicos pode causar a miopia: dificuldade de enxergar de longe e faz com que nossa visão mude constantemente.

“O uso de tablets, celulares e smartphones é uma realidade, é importante que as crianças e adolescentes convivam de forma saudável com esses equipamentos, afinal de contas, faz parte dessa nova realidade. É importante que pais e responsáveis fiquem atentos para esse momento e orientem para as pausas necessárias”.

Tempo de exposição

Swammy explica que para crianças com menos de um ano, o uso de equipamentos é contraindicado, pois esse é um período de desenvolvimento. “Nessa fase é importante que o vínculo materno entre criança e a mãe seja fortalecido”, salientou.

Para crianças de 2 a 5 anos, o recomendado é de uso, no máximo, uma hora, com pausas. Todas as pausas e uso devem ser administrados pelos pais ou responsáveis.

O especialista alerta também que em casos de queixas é importante levar a criança ou adolescente ao médico oftalmologista para avaliação e identificação. Mesmo crianças sem queixas podem apresentar problema de visão.

