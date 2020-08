Teste que detecta coronavírus em sete minutos chega ao Brasil

O Brasil terá testagem de covid-19 mais ágil e eficaz | Foto: Reprodução

O Brasil terá testagem de covid-19 mais ágil e eficaz. Acaba de chegar um teste que possibilita a identificação do vírus em apenas sete minutos e no momento inicial da doença, ou seja, três dias após a manifestação dos sintomas ou a partir do terceiro dia de contato com pessoas infectadas.

O teste apresenta uma taxa de sensibilidade e especificidade acima dos 92%. “Esse percentual mostra a alta precisão do exame, o que reduz as chances de um resultado falso-negativo, ou seja, um registro negativo, enquanto na verdade é positivo”, diz Rodrigo Silveira, diretor da empresa que trará o teste.

Como funciona

O exame deve ser feito por um profissional da saúde que por meio da coleta de amostras de secreção do nariz, com o swab, um cotonete especial, a partir do terceiro dia de sintomas ou do contato com pessoas infectadas. Depois, o material coletado é depositado em um tampão, uma espécie de extrator, que separa o conteúdo e é adicionado no dispositivo de testagem.

Ele, se assemelha ao teste RT-PCR, uma testagem molecular que analisa o DNA do vírus, porém as amostras não precisam ser encaminhadas para análise em equipamento específico. O que reduz gastos e, principalmente, o tempo de espera para o resultado.

Outro teste que é possível e um que identifica a presença de anticorpos no organismo, ou seja, se a pessoa já teve contato com o patógeno da doença, mesmo que não esteja com sintomas ou contaminada no momento do exame.

Essa testagem é feita por meio da coleta de sangue, picada no dedo ou punção venosa, que é misturado com um reagente que consegue fazer a detecção dos anticorpos.

