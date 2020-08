Benefícios da hipnose clínica no tratamento de ansiedade e depressão

A hipnose já demonstrou o seu potencial médico e terapêutico comprovado pela ciência | Foto: Reprodução

Manaus - A hipnose já demonstrou o seu potencial médico e terapêutico comprovado pela ciência, com pesquisas que demonstram resultados no comportamento de diversos pacientes no Brasil e no mundo.

Nos últimos anos, é possível perceber o crescimento da repercussão da técnica na mídia e nos relatos de pacientes que optaram pelo uso da hipnoterapia para tratamento de estresse e até doenças mentais como ansiedade e depressão.

Thiago Motta, especialista em hipnoterapia pela Omni Hypnosis Trainning Center (OHTC), atesta que a hipnose pode ser usada como forma de tratamento complementar pelos pacientes.

"Recentemente, muito tem se falado sobre hipnose na mídia, no YouTube. E o que percebemos agora é que as pessoas começam a procurar também para depressão, ansiedade, estresse e também para controlar dores no corpo. A hipnose historicamente foi utilizada para controle de dor.”, comentou Thiago.

Benefícios

O hipnoterapeuta explica que hipnose clínica é capaz de modificar os processos que desencadeiam os sintomas da ansiedade e depressão. O paciente, segundo ele, vai compreender nas sessões como os sintomas destas doenças funcionam em seu corpo, para então criar processos que irão supri-los de forma benéfica.

“A hipnoterapia começa pelo processo de instrução desse paciente para entender como funciona o fenômeno hipnótico. Como ele cria uma realidade, como o corpo dele responde em cima disso. É um processo de aumento de granulação do nível de consciência, dos sentimentos, das emoções e afetos que ele tem. Dentro da terapia, nós instruímos esse paciente a ele entender como ele começa esse processo e como ele pode quebrá-lo, neste caso o processo que desencadeia os sintomas de ansiedade”, explicou o hipnoterapeuta.

Hipnose é perigosa?

O especialista ressalta que ainda é comum pessoas não procurarem tratamento com hipnose clínica com receio de “não acordar” ou de “ficar presa no transe”.

“Primeiro devemos deixar claro que é necessário entender que durante as sessões os pacientes não serão controlados pelo hipnoterapeuta. E sim, o contrário. O nosso papel é apenas conduzir os processos que o próprio irá realizar. Algumas pessoas tem um nível de concentração muito maior do que outras. O hipnoterapeuta não irá controlar o paciente. Não é perigoso, até porque a hipnose faz parte do dia-a-dia. A sensação de transe das pessoas hipnotizadas pode ser comparada a forma que uma pessoa se emociona ao assistir algum filme, por exemplo”, esclareceu Thiago.

Hipnoterapia em Manaus

Thiago, que é o responsável pelo Upper – Centro de Desenvolvimento Humano orienta que as pessoas interessadas em realizar o tratamento com hipnoterapia podem agendar um atendimento pelo site da própria clínica ( https://www.centroupper.com/ ), ou ainda entrar em contato pelo número de telefone (92) 98157-8695. O paciente irá falar diretamente com o hipnoterapeuta. As sessões podem variar de 2h a 3h, dependendo do paciente.

*Com informações da assessoria

