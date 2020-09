Tem gordura no fígado? Conheça o chá do cardo mariano

cardo mariano | Foto: Divulgação

Doença hepática gordurosa não alcóolica, esteatose hepática, fígado gorduroso, gordura no fígado. Na hora do diagnóstico, os nomes podem variar. Mas a verdade é só uma: Seu fígado, o órgão que funciona como um filtro para levar até mesmo os melhores hormônios para você, pode estar doente.

Com a doença, as gorduras alojadas nas células, impedem o figado trabalhar em plena potência. Porém, existem alguns chás e sucos que funcionam muito bem como remédios caseiros para aliviar os sintomas de fígado gordo, especialmente quando usados para completar o tratamento médico.

É importante fazer uma dieta adequada e praticar exercício físico regular, pois são duas das medidas mais importantes no tratamento do fígado gordo.

A dieta para gordura no fígado inclui ingerir alimentos com pouca ou nenhuma gordura e sem açúcar e evitar alimentos como frituras, doces, comidas gordurosas como fast-food, encontradas em lanchonetes.

Veja remédios caseiros que podem ajudar:

1. Chá de cardo-mariano

Um ótimo remédio caseiro para gordura no fígado é o chá de cardo-mariano, pois esta planta contém propriedades adstringentes, facilitadores da digestão e estimuladoras do apetite, que aliviam os sintomas de gordura no fígado como perda de apetite, enjoo e vômitos.

Ingredientes

2 colheres (de chá) de sementes de cardo-mariano2 xícaras de água

Modo de preparo

Coloque a água para ferver e depois de fervida, adicione as sementes de cardo-mariano. Deixe repousar durante 15 minutos, coe e beba 30 minutos antes das refeições.

Este remédio caseiro para gordura no fígado deve apenas complementar o tratamento para gordura no fígado que deve ser feito com dieta, exercício físico, não fumar e não consumir bebidas alcoólicas.