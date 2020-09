Inicia triagem para cirurgias em crianças com lábio leporino em Manaus

As consultas para triagem e avaliação médica dos pacientes pré-agendados serão realizadas de 24 de setembro até 02 de outubro | Foto: Internet

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), inicia a triagem para cirurgias de correção labiopalatal, também conhecida como lábio leporino, no Hospital Infantil Dr Fajardo, no centro de Manaus. Ao todo, 120 crianças deverão ser operadas na campanha. O agendamento para as consultas de triagem vai até a próxima quarta-feira (23).

A triagem poderá ser agendada entre os pacientes do interior, por meio do serviço social ou casa de apoio de origem, e na capital, por meio dos telefones (92) 3131-3606/3615/3623/3639 ou pelo celular (92) 98413-0887. Além disso, na recepção da unidade, os pais ou responsáveis podem realizar o agendamento de forma presencial, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 15h.

Procedimentos

As consultas para triagem e avaliação médica dos pacientes pré-agendados serão realizadas de 24 de setembro até 02 de outubro. Em uma semana serão realizadas 40 cirurgias de correção e o restante será inserido dentro da agenda de rotina da unidade. São necessários para o agendamento e consulta a certidão de nascimento, número do Cartão SUS e o cartão de vacinação.

“Essas cirurgias plásticas que envolvem lábio leporino e fenda palatina, as crianças que são operadas tem um ganho social maravilhoso. Em todas as idades que são operadas, que é de um mês até 17 anos de idade, tem uma recuperação maravilhosa, com um ganho social importantíssimo para essas pessoas, essas crianças que precisam dessa ajuda”, ressaltou Ballut.



A ação é realizada pela SES-AM, em parceria com a ONG Smile Train Brasil, que disponibiliza parte dos recursos humanos utilizados no projeto, que, de acordo com o diretor da unidade, Aly Ballut, transforma a vida das crianças.

As crianças recebem no hospital toda a assistência da equipe multiprofissional, incluindo fonoaudiólogo e nutricionista para o período de adaptação pós-cirurgia.

Adaptações

Nesta terceira edição da campanha, a direção do Hospital Dr Fajardo vai adaptar o atendimento, a fim de evitar aglomerações, em razão do novo coronavírus. De acordo com o diretor da unidade, o agendamento será obrigatório para as consultas de triagem que atenderão crianças e adolescentes de até 17 anos.

“Ela vai ser dividida em duas etapas, a primeira a do agendamento de triagem e a segunda é a etapa dos procedimentos cirúrgicos. O calendário das cirurgias inicia no dia 24 de setembro, depois 28, 29, 30 e dia 1º e dia 2 (de outubro). Esse agendamento está sendo feito por conta da Covid-19, para evitar aglomerações”, explicou o diretor.

