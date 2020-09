Presidente da Samel descarta segunda onda de Covid em Manaus

| Autor:

Manaus - Em um pronunciamento gravado nesta quinta-feira, 17 de setembro, e publicado nas redes sociais oficiais da instituição, o presidente do Grupo Samel, Luis Alberto Nicolau, afirmou não acreditar em uma segunda onda de casos de Covid-19 na cidade de Manaus.

A afirmação é decorrente de relatórios que comparam o índice de internações no mês de maio, onde houve um número elevado de pacientes internados nos hospitais da rede Samel (159), e o índice de pacientes internados atualmente (29), onde mostra uma tendência de queda nos números de casos de Covid-19 nos meses de junho, julho e agosto.

De acordo com o diretor técnico dos Hospitais Samel, Dr. Daniel Fonseca, ao comparar estes números, não é possível afirmar que Manaus passa por uma segunda onda de casos de Covid-19, e ressaltou a importância dos cuidados básicos, como o uso de máscaras de proteção facial, que não está mais sendo utilizado por grande parte da população.

O presidente da Samel, Luis Alberto Nicolau, também evidenciou a eficácia da Ventilação Não Invasiva (VNI) através da Cápsula Vanessa, desenvolvida pela instituição em parceria com o Instituto Transire, que é utilizada no tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, cujo protocolo já foi reconhecido e é recomendado pelo Ministério da Saúde.