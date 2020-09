Estudo sugere que dengue pode fornecer imunidade contra Covid-19

Uma pesquisa de um cientista brasileiro revela uma descoberta importante sobre o coronavírus: lugares em que grande parte da população contraiu dengue no ano passado e no começo deste ano demoraram mais tempo para ter transmissão comunitária exponencial da Covid-19 e registraram números menores de casos e de mortes causadas pelo novo coronavírus. A descoberta indica uma possível interação imunológica entre os dois vírus.

O estudo é liderado pelo cientista brasileiro Miguel Nicolelis. "Se resultados forem confirmados, é a maior descoberta da minha carreira de 38 anos”, esclarece o pesquisador, que é professor catedrático da Universidade Duke, na Carolina do Norte (EUA).

A tese levantada por Nicolelis e sua equipe surgiu de um estudo sobre a disseminação geográfica da Covid-19 no Brasil e o papel das rodovias como fator de distribuição de casos.

Vazio de casos

O cientista percebeu vazios de casos no mapa em determinadas regiões do país sem explicação aparente, e partiu em busca de possíveis respostas.

Segundo Nicolelis, a resposta apareceu ao analisar a distribuição geográfica dos casos de dengue no Brasil em 2019 e 2020, que ocupavam exatamente os buracos no mapa de casos da Covid-19.

As curvas de casos das duas doenças reforçaram a descoberta, uma vez que o surto de dengue entrou em declive acentuado no país no mesmo momento da disparada do novo coronavírus.

Luz de esperança

“Se estudos imunológicos confirmarem nossos dados epidemiológicos, esta pode ser uma luz de esperança no combate à Covid-19, porque os nossos resultados para o Brasil e 71 outros países da América Latina, Caribe, África e Ásia sugerem que existe uma reação cruzada inversa entre SARS-CoV- 2 e o vírus da dengue.

Os estudos epidemiológicos mostram que onde houve muita dengue no Brasil em 2019-2020, a incidência de casos e mortes e a velocidade de crescimento das infecções por coronavírus foram bem menores.

Possivelmente, isso explicaria o atraso da pandemia de Covid-19 na região Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, no oeste do Paraná, Santa Catarina, interior de Minas Gerais e Bahia, onde houve muita dengue em 2019-20.