Pandemia está aumentando os casos de doenças de pele

O número de problemas de pele aumentou durante o isolamento social gerado pela pandemia do novo coronavírus. O chefe do serviço de dermatologia do Hospital Federal dos Servidores do Rio de Janeiro, Doutor Paulo Oldani, explica que isso ocorre porque a pele possui uma ligação com o sistema nervoso, ou seja, a mente se reflete no corpo, mostrando as reações do estresse, ansiedade e depressão que a quarentena está potencializando.

Algumas pessoas são mais sensíveis a determinadas situações. Portadores de transtornos ansiosos e depressivos pioram muito com o isolamento social, uma vez que ficam forçadas a se afastar fisicamente de seus familiares e amigos, além da sensação de aprisionamento.

Quais as doenças mais comuns?

Como resultado desse estresse, o dermatologista Alex Panizza, evidencia que as doenças mais comuns nesse período foram a dermatite de contato, acne e até queda de cabelo. A dermatoide de contato é devido ao uso excessivo de álcool gel e produtos de limpeza causando uma inflamação devido à constância de aplicação.

Outro item muito utilizado são as máscaras, que dependendo do material, pode causa acnes no rosto. O preferível é que o tecido seja de algodão, porque proteger ao mesmo tempo que deixa a pele respirar, por isso é necessário não ser muito apertada e que se seja trocada de duas em duas horas. Não foi só a pele que sentiu os impactos, a queda de cabelo foi um dos maiores problemas de suas pacientes.

Outros tipos de doenças dermatológicas podem aparecer. "Patologias que têm bastante ligação com a parte psicológica do paciente são a de psoríase e urticária caracterizadas pela descamação, vermelhidão e coceira em algumas regiões do corpo, a desidrose, que provoca pequenas bolhas nas palmas das mãos e na sola dos pés e o líquen simples crônico, que leva ao aparecimento de placas espessas e escuras no tecido", explica a dermatologista Ana Lucia Recio, de São Paulo, membro da SBD.

Esses efeitos da pandemia afetaram a todos, porém com mais intensidade aqueles que não puderam parar de trabalhar, inclusive as crianças desenvolveram problemas como a doença comumente chamada sarna gerada por acaro, mas comum em pessoas de menos poderes econômicos

O que se deve fazer?

Para esses problemas dermatológicos, o especialista orienta procurar um médico e focar na boa alimentação, diminuindo os alimentos com altos valores de carboidratos.

O Mestre em Dermatologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, Weber Coelho, faz um alerta para que as pessoas evitem a automedicação. Ele ressalta que aqueles pacientes que já vêm se tratando de alguma dessas doenças em casa, com medicação receitada por médico, não devem aumentar as doses porque isso já é considerado automedicação e tomar cuidado com as receitas caseiras da internet.



O mais indicado é cuidar da fonte do problema ao invés dos sintomas, ou seja, cuidar do psicológico. “Tentar reduzir a ansiedade e a obrigatoriedade de se manter produtivo, pois estamos numa pandemia e por isso temos que pensar em nossa saúde em primeiro lugar", alerta a psicóloga da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE) da UFRN, Cíntia Guedes Bezerra

