Outubro Rosa alerta sobre importância do exame de mamografia

Manaus - Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), realiza o lançamento do Movimento Mundial Outubro Rosa 2020 nesta quinta-feira (1º), às 18h30. A ação que alerta para a importância da realização anual do exame de mamografia como principal forma de rastreio de casos de câncer de mama terá uma live direto do Teatro do Amazonas, que será iluminado na cor rosa.

Neste ano, o tema da campanha é “Quanto antes melhor! Três perguntas que salvam!”. Através de três perguntas, se pretende ajudar a salvar cada vez mais vidas. As perguntas são: Você tem observado suas mamas?; Você já marcou seus exames anuais?; e Você conhece os seus fatores de risco?

O objetivo é alertar as mulheres a partir dos 40 anos a realizar a mamografia uma vez por ano. Este é o método indicado pelas entidades ligadas à causa como método de rastreio e diagnóstico precoce para os casos de câncer de mama.

“Diferente do câncer de colo do útero, que é um câncer que tem prevenção e pode ser evitado, o câncer de mama não é possível prevenir, mas faz toda a diferença no tratamento descobrir a doença em sua fase inicial. Nosso recado à toda a população feminina, com mais de 40 anos, é ‘façam a sua mamografia todos os anos’”, afirma Mourão.

A abertura do Outubro Rosa 2020 será realizada através de uma live, às 18h30, direto do Teatro Amazonas, onde órgãos e entidades ligadas à causa mama estarão presentes, dando informações de forma online e acompanhando a tradicional iluminação do local. A live será transmitida nas redes sociais do Governo do Amazonas.

Segundo a coordenadora estadual da Atenção Oncológica, enfermeira oncologista Marília Muniz, as ações do Outubro Rosa em 2020 vão focar na orientação às mulheres utilizando as redes sociais e a imprensa, seguindo as orientações do Inca para não se realizar aglomerações durante a pandemia de Covid-19.

