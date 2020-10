Cirurgias tecnológicas revolucionam tratamentos médicos e estéticos

Manaus - A cirurgia robótica é uma tecnologia que revoluciona os tratamentos e proporciona maior qualidade de vida aos pacientes. Apesar da intervenção cirúrgica ser realizada por um robô, este é operado por um médico, que tem o controle dos movimentos. O grande diferencial deste tipo de técnica é que o robô consegue acessar áreas mais difíceis do corpo, além da precisão no procedimento.

As especialidades médicas que mais se beneficiam desta tecnologia são a urologia, ginecologia e cirurgia do aparelho digestivo. De acordo com a empresa H. Strattner, uma das empresas responsáveis por representar os robôs cirúrgicos, já foram realizados cerca de 30 mil procedimentos com cirurgia robótica, no Brasil, desde que a tecnologia chegou ao país, em 2008.

O cirurgião urologista Dimas Aguiar Melão, pós-graduado em cirurgia robótica pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, é um dos profissionais que realizam esse tipo de procedimento em Manaus, com os modelos Da Vinci Si e Xi. Ele explica que a medicina tem se beneficiado dos avanços tecnológicos, desde programas de prontuário eletrônico até o desenvolvimento de novas terapias, e seu campo de atuação é um dos mais tecnológicos, sendo a especialidade médica que mais realiza procedimentos robóticos no mundo, especialmente no combate ao câncer.

Cirurgião Dimas Melão é um dos profissionais especializados neste tipo de cirurgia | Foto: Reprodução

"A Urologia, particularmente, é uma área muito tecnológica, sendo a especialidade cirúrgica que mais realiza procedimentos robóticos em todo o mundo, devido aos benefícios desta técnica principalmente para as cirurgias de próstata e tumores renais. Nos casos de câncer de próstata, por exemplo, o paciente tem recuperação mais precoce da continência e da potência, enquanto nos casos de câncer de rim é possível realizar a ressecção de grandes massas tumorais com maior preservação do rim, algo que não era possível no passado", afirma o médico.

Método pouco invasivo

Segundo o profissional, essa técnica traz benefícios por ser um método minimamente invasivo, onde se utiliza de pequenas incisões para introdução da câmera e das pinças. Além disso, reduz sangramentos, dor e risco de infecção, permitindo uma recuperação mais rápida do paciente e menor tempo de internação, o que permite resultados oncológicos e funcionais superiores aos outros métodos.

"Para o cirurgião, a plataforma robótica traz melhor ergonomia, pois operamos sentados em um console e em posição mais confortável, a imagem é tridimensional e ampliada, o que nos permite uma melhor definição das estruturas e facilita o acesso a locais de pouco espaço e de difícil abordagem por vias convencionais. Além disso, movimentos intuitivos, mais precisos e delicados permitem uma melhor dissecção das estruturas e otimiza o resultado de cirurgias reconstrutivas", finaliza Dimas.

Tecnologia nas cirurgias plásticas

Cirurgião plástico há 10 anos, o doutor Israel Oliveira é adepto de técnicas cirúrgicas tecnológicas para a realização de procedimentos para definição corporal, como a lipoaspiração e a implantação de próteses de silicone. Ele explica que, atualmente, o equipamento mais utilizado no mundo, para se ter melhores resultados nas lipoaspirações é o Vaser, aparelho tecnológico que emite ondas de ultrassom e derrete gordura, com recuperação mais rápida aos pacientes. Além deste, há ainda o Crisalix, que ajuda as pacientes a tomarem decisões sobre o formato e tamanho das próteses de silicone.

A medicina avança diariamente, com recursos cada vez mais tecnológicos | Foto: Reprodução

"As técnicas são as marcações, que pode ser lipo de alta definição ou de média definição, que realçam a anatomia dos músculos do abdômen e de outras partes do corpo. Adaptações a tecnologias, atualizações e estudos são uma constante na medicina. As mudanças ocorrem todos os dias em várias áreas da medicina. Na cirurgia plástica, as evoluções na realização da lipoaspiração se tornaram uma das grandes novidades dos últimos cinco anos", afirma o cirurgião, que é adepto a vários tipos de tecnologias.

Estes são métodos que garantem maior qualidade de vida aos pacientes. Conforme o cirurgião plástico explica, esses tipos de serviços avançados promovem a melhoria do atendimento, ajudam na tomada de decisões do paciente antes da cirurgia, além de oferecer maior precisão, melhores resultados, recuperação mais rápida e retorno precoce às atividades.

