Imóveis dos correios à venda: saiba quais e onde

| Foto: Divulgação

Os Correios disponibilizaram mais de 21 editais de venda de imóveis em diversas regiões do Brasil. As licitações estão agendadas até o dia 14 de outubro. Estão à venda imóveis no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.



Para participar das licitações, os interessados devem apresentar as propostas em envelopes fechados, os quais serão abertos na data marcada. O acesso aos editais e demais informações sobre cada certame estão disponíveis na página dos Correios.

Gestão imobiliária - O Feirão de Imóveis dos Correios oferta a venda de apartamentos, prédios, terrenos, entre outros, nos Estados do AC, AL, CE, DF, ES, GO, MT, MS, MG, PA, PR, PE, RJ, RN, RS, RO, SC e SP.

Os interessados poderão conhecer os imóveis por fotos e vídeos, além de agendar visitas presenciais. Para cada imóvel será divulgado o respectivo edital de licitação, contendo o preço mínimo de venda e outros detalhes.