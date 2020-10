Saúde bucal da Atenção Primária recebe R$ 5 milhões para investimentos

Mais R$ 5 milhões foram liberados para a compra de equipamentos odontológicos para 221 municípios brasileiros. O repasse do Ministério da Saúde foi publicado nessa segunda-feira (5), no Diário Oficial da União. Ao todo, 300 equipes de Saúde Bucal (eSB) da Estratégia Saúde da Família serão beneficiadas.

O valor será destinado à compra de uma cadeira odontológica completa, que é composta por uma cadeira, um equipo odontológico, uma unidade auxiliar e um refletor.

O repasse dos recursos será feito em parcela única pelo Ministério da Saúde. O valor deverá ser utilizado no prazo máximo de 24 meses, a contar da data do recebimento. Caso o gestor municipal de saúde já tenha adquirido a cadeira odontológica, o recurso financeiro poderá ser utilizado para a aquisição de outros equipamentos para cuidado da saúde bucal, de acordo com a necessidade.

Segundo dados do ministério, nos últimos dez anos, mais de quatro mil municípios já foram beneficiados com a estratégia, totalizando quase 14,5 mil equipamentos odontológicos ou repasse financeiro federal para compra.