Síndrome associada à Covid-19 afeta crianças e gera alerta aos pais

Manaus - Descoberta durante a pandemia, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), passou a ter atenção maior nos últimos meses. É uma condição similar à doença de Kawasaki, uma vasculite pediátrica aguda rara, que tem como principal complicação os aneurismas das artérias coronárias. A associação à Covid-19 surgiu pelo aumento dos casos da SIM-P, após confirmação da contaminação das crianças pelo novo coronavírus, sendo identificada como uma doença pós-infecciosa.

Os Departamentos Científicos de Infectologia, Reumatologia, Cardiologia, Terapia Intensiva e Emergência, da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), emitiram um documento com informações sobre a doença, auxiliando os médicos e pais a identificarem as características gerais da condição. A partir desse documento, a SBP emitiu um alerta para que todos os casos da síndrome fossem notificados, gerando assim, um maior controle pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o Ministério, já há relatos de mais de 300 casos, em todo o mundo. Destes, 108 foram confirmados no Brasil. Chamada de multissistêmica por envolver, no mínimo, dois órgãos do sistema, a síndrome afeta, geralmente, crianças com mais de 9 anos. De acordo com a reumatologista pediátrica Camila Telles, é uma condição inflamatória generalizada, grave e rara, que se assemelha também à síndrome de ativação macrofágica. O que torna a SIM-P alarmante é a sua gravidade, por ser potencialmente letal, porém sua frequência é menor que 1%.

"As crianças, em geral, apresentam-se com Covid-19 de forma mais leve ou assintomática, porém na Europa, China e Estados Unidos começaram a relatar, em meados de abril, uma síndrome semelhante à de Kawasaki (que causa febre alta, manchas na pele, problemas no coração, aumentos de linfonodos [ínguas], e aumento de provas inflamatórias no sangue), porém, com pacientes que tiveram testes positivo para o coronavírus. Depois desses relatos, vários outros países começaram a se atentar e relatar também essa síndrome e foi elaborado um protocolo com uma série de critérios para firmar o diagnóstico", explica a pediatra.

A síndrome tem como característica uma vasculite pediátrica aguda rara, que tem como principal complicação os aneurismas das artérias coronárias | Foto: Reprodução

Um estudo realizado em Bergamo, na Itália, publicado pelo The Lancet, avaliou a associação da doença com a Covid-19. Os casos analisados aconteceram entre os meses de fevereiro e abril, e foram divididos em dois grupos: antes da pandemia, com 19 pacientes, e depois, com 10 pacientes. A grande diferença encontrada foi a proporção mais elevada de choque no grupo pós-início da pandemia, com cinco das dez crianças apresentando hipotensão, que exigiu ressuscitação fluídica e duas para cada dez crianças necessitou de suporte inotrópico, ou seja, ajuda para aumentar a força da contração cardíaca. Camila afirma que, por ser uma doença que afeta vários órgãos, os sintomas podem ser variados e confundidos com outras doenças.

"Ela pode aparecer de forma concomitante ou de dias a semanas após a infecção pelo coronavírus. Se caracteriza por febre alta e aumento de provas inflamatórias sistêmicas no sangue, além de acometimento grave do coração, rins, sistema nervoso, gastrointestinal, pulmão e hematológico. Portanto, a presença de febre e sintomas gripais, associado a diarreia, falta de ar, pressão baixa, taquicardia, convulsão, confusão mental, podem se encontrar entre os sintomas dessa síndrome", explica a médica.

Um alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) busca identificar, com maior exatidão, as circunstâncias da doença e se ela está realmente ligada à Covid-19. Outro fator diferente e que foi levado em consideração, foi a presença de sintomas gastrointestinais e a maior faixa etária, em relação à doença de Kawasaki. Todos os casos tiveram febre, mas apenas 8% apresentaram inchaço das pernas, pés e tornozelos, devido à acumulação de líquidos.

"Os fatores mais relevantes para essa descoberta é que os profissionais de saúde começaram a aumentar a suspeição para o diagnóstico e iniciar o tratamento mais precoce, o que faz muita diferença para o prognóstico. O tratamento correto precoce pode salvar a vida do paciente e deixar sem sequelas ou com sequelas mínimas", finaliza Camila.

No Brasil já há casos sendo investigados. No Piauí, por exemplo, pelo menos três casos suspeitos foram monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que passará a atuar com equipes de vigilância nos hospitais do estado.

