Ingá: Conheça os benefícios da fruta para a saúde

O ingá é o fruto da ingazeira, uma árvore muito encontrada no Brasil. Também chamado de ingá-branco, ingá-chichica e ingá-mirim, é comum na região amazônica. A fruta é da família das leguminosas. Suas sementes, envolvidas por uma membrana branca, fibrosa e adocicada, são revestidas por uma vagem verde e grande, que pode chegar a medir 1 m de comprimento. O nome ingá é de origem indígena e significa “ensopado” – cheio de água.

O atual centro de diversidade do gênero é a floresta amazônica, mas possui representantes no México, Antilhas e em toda a América do Sul, sendo um gênero exclusivamente neotropical.

Em geral, os ingás preferem nascer às margens dos rios, devido à grande quantidade de sementes levadas e depositadas nas várzeas pelas enchentes.

Veja porque essa fruta é rica em nutrientes:



1-Ingá é rica em minerais

Em especial o cálcio, por isso, é conhecida como um grande aliada da saúde óssea. Portanto, seu consumo pode ser uma maneira de prevenir problemas de saúde como a osteoporose (ossos frágeis).

2- Ingá protege a saúde dos olhos

Além dos minerais, também repleto de vitaminas, a exemplo da vitamina A, que é excelente para a saúde dos olhos bem como da pele. Entre os problemas que a vitamina A pode ajudar a prevenir estão a catarata (visão embaçada), glaucoma (dano ao nervo ocular) e, na pele, problemas tão graves quanto o câncer.

3- Ingá fortalece a imunidade

Ajuda a fortalecer a imunidade graças às vitaminas e antioxidantes contidos em sua composição. Além disso, previne ou aliviam inflamações, inclusive a ação de radicais livres, que provocam o estresse oxidativo, cujo efeito pode ser desde o envelhecimento precoce da pele até a formação de tumores no organismo.

4- Ingá alivia dores

O ingá ajuda a aliviar dores, especialmente as dores de cabeça e a enxaqueca. Ele pode funcionar como um remédio natural para resolver esses problemas por ter ação adstringente. Assim, para aproveitar esse benefício, é só consumir a fruta “in natura” ou usar sua polpa para preparar um delicioso suco que vai ajudar a amenizar os sintomas.

Quando é época de Ingá?

Após o plantio, a ingazeira começa sua frutificação entre 3 a 4 anos (tempo variável de acordo com a temperatura). A floração acontece entre agosto e dezembro, permitindo a visualização de suas belas flores brancas. A época de colheita do ingá ocorre entre novembro e fevereiro.

