Fametro realiza live sobre Câncer de Mama

Nesta quarta-feira (21), às 14h, o curso de Medicina do Centro Universitário Fametro realiza uma live sobre Câncer de Mama. O evento faz parte da programação da campanha Outubro Rosa, que busca alertar a população sobre prevenção e diagnóstico precoce da doença. A live será transmitida nos perfis do YouTube, Instagram e Facebook da Fametro.

A especialista convidada para abordar o assunto será a professora e médica Claudia de Oliveira Soeiro, que é especialista em Obstetrícia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, especialista em Ginecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Doenças Tropicais e Infecciosas pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e doutora em Doenças Tropicais e Infecciosas pela UEA.

Além disso, na próxima semana, dia 26, alunos e professores do Centro Universitário Fametro realizam uma grande mobilização para alertar sobre a importância do autoexame para o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. Em vários semáforos de Manaus e também no município de Manacapuru, haverá distribuição de laços, símbolo da campanha Outubro Rosa.

A programação também inclui palestras e rodas de conversa. A coordenadora do curso de Fisioterapia é uma das docentes que irá participar da ação. Thais Vignola ressalta que essa atividade mostra a atuação interdisciplinar dos cursos e é uma forma de os alunos colocarem em prática os ensinamentos da sala de aula, contribuindo para a orientação da sociedade.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que, neste ano, cerca de 450 novos casos da doença no Amazonas deverão ser diagnosticados. Adetecção precoce dos cânceres de mama é uma das principais formas de combate à doença. Por isso, estar com os exames em dia, principalmente a mamografia, é fundamental.