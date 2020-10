Pessoas com sintomas leves de Covid podem transmitir vírus até 9 dias

Os autores revisaram 77 estudos mundiais para chegar à conclusão sobre o período de transmissão do novo coronavírus. | Foto: Divulgação

A Universidade Estadual de Oregon, nos Estados Unidos, divulgou uma pesquisa realizada por especialistas americanos que demonstrou que pessoas com Covid-19 que estejam com sintomas leves ou assintomáticas transmitem o vírus por até nove dias. Já aqueles que desenvolveram a forma grave da doença podem repassá-la por um período duas vezes maior.



A pesquisa, publicada nesta terça-feira (20) na revista Infection Control and Hospital Epidemiology, vai de acordo com as recomendações do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

Leia tambem: Covid-19: Vídeo mostra como acontece a contaminação em locais públicos

Os autores revisaram 77 estudos mundiais para chegar à conclusão sobre o período de transmissão do novo coronavírus.

"Os pesquisadores decidiram conduzir essa revisão para obter mais informações sobre a transmissão e ajudar a informar as práticas de controle de infecção", disse, em nota, a coautora Monica Sikka, professora assistente de Medicina na Universidade de Oregon, completando que mesmo que as pessoas possam espalhar a doença por um período prolongado, os estudos indicaram que o vírus vivo, que pode prever a infecciosidade, só foi detectado até nove dias em pessoas com sintomas leves.

Leia mais:

Imagens obtidas pela Fiocruz e Inmetro mostram coronavírus em ação



Estudo comprova presença do coronavírus no cérebro de pacientes