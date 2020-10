Cobertura de vacinação contra paralisia infantil é de 28,6% no AM

O levantamento leva em consideração o quantitativo de doses aplicadas nos 61 municípios do estado, a partir dos dados de cobertura informados pelas secretarias municipais de saúde. De todo o estado, as equipes de Benjamin Constant, Envira, Japurá, Juruá e São Paulo de Olivença, representando 8% do total de municípios, não havia enviado a cobertura atualizada até esta quarta-feira (21).

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, alerta que a vacinação é a principal estratégia usada para combater a paralisia infantil.

“Precisamos melhorar a cobertura vacinal de todos os municípios do Amazonas que está muito baixa. É importante lembrar que vacinar é um ato de cuidado com a criança”, avaliou.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PNI/FVS-AM), Izabel Nascimento, aponta que as doses de vacina contra a poliomielite estão disponíveis em Unidades Básicas de Saúde (UBS), em todo o Amazonas.

“Infelizmente, ainda estamos muito longe de alcançar a meta. Então, todo o estado precisa intensificar a aplicação das doses. Pais e responsáveis devem levar os menores de cinco anos para se vacinar”, advertiu Izabel.

Multivacinação

Conforme o Ministério da Saúde, a campanha contra a poliomielite (paralisia infantil) é destinada a crianças menores de cinco anos de idade com estratégias diferenciadas para crianças com até um ano incompleto e para aquelas na faixa etária de 1 a 4 anos. A depender do esquema vacinal registrado na caderneta, a criança poderá receber a Vacina Oral Poliomielite (VOP), como dose de reforço ou dose extra, ou a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), como dose de rotina.

Paralelamente, ocorre a campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes menores de 15 anos. A mobilização vai até o dia 30 de outubro, em UBS.

Aglomerações

A FVS-AM alerta que a imunização deve ser realizada respeitando as medidas de prevenção à covid-19. As unidades de saúde que funcionam como postos de vacinação devem tornar disponível local para lavagem das mãos ou álcool gel 70%, limitar o número de familiares que acompanhem a pessoa que será vacinada e atenção para o distanciamento social de 1,5 metro.

Referência

A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas que inclui a prevenção a doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM). A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551. O contato telefônico do PNI/FVS-AM são 92-2129-2500 e 2129-2502.