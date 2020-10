Projeto 'Reveillon de Emagrecimento' invade clínicas e academias no AM

A especialista argumenta que o aumento pela procura acontece devido ao excesso de peso adquirido durante a quarentena | Foto: Divulgação

Manaus - A menos de dois meses para a festa de Réveillon, clínicas de emagrecimento e academias registram crescimento de até 50%, em relação ao mesmo período do ano passado, no número de pessoas, que buscam perder peso de forma rápida e saudável com o auxílio de profissionais especializados.



Entre as especialistas que ajudam nesta etapa estão a coach de emagrecimento, Thaine Malinowski e a Personal Trainer Carol Corrêa, que garantem ser possível emagrecer até mais de dez quilos com dedicação, dieta e exercícios físicos.

A profissional em educação física, Carol, é conhecida no Instagram (@_carolpersonall) pelo projeto “tubinho branco”, que consiste em emagrecer e acelerar o metabolismo das alunas para que possam sair bem nas fotos das festas de Natal e Ano Novo.

“Cerca de 85% das alunas estão no projeto “Tubinho Branco”, que eu realizo todos os anos nas academias em que atuo e os outros 20% são alunos que atendo em condomínios”, adiantou.

A especialista argumenta que o aumento pela procura acontece devido ao excesso de peso adquirido durante a quarentena. A personal fitness decreta que é possível perder mais de dez quilos até as festas de final ano, com total dedicação.

Ao falar sobre as principais queixas dos alunos, ela reforça que A maior reclamação é sobre o abdômen. “Todo mundo quer perder a barriga. E principalmente por conta do coronavírus (Covid-19) houve muita gente com aumento de peso, após três meses de isolamento e pessoas que ainda não conseguiu perder esses quilos extras. A maioria sempre busca aumentar a imunidade e estar por dentro de qualidade de vida e saúde”, explicou.

E, para evitar que haja aumento de peso entre o Natal e Ano Novo | Foto: Divulgação

Como especialista em emagrecimento por meio da atividade física, Carol reforça que cada cliente, tem um metabolismo diferente.

“Se você está disposto, com objetivo, está fazendo dieta e atividade física, dependendo da frequência de quantos dias da semana e na frequência que é feito, é possível perder um quilo por semana. Na teoria, quatro quilos por mês. Se tiver numa dieta rigorosa, até seis quilos por mês”, argumenta.

E, para evitar que haja aumento de peso entre o Natal e Ano Novo, a especialista comenta que realiza uma estratégia em que acelera o metabolismo do cliente para que ele não posso engordar entre uma festa de outra. “Isso vai evitar de ele estar magrinho na foto do Natal e gordinho na foto do Réveillon”, afirmou a profissional.

O milagre da estética

A dois meses para o Reveillon, a coach em emagrecimento Thaine, que está à frente da Modelart Manaus, reforça a que as mulheres que estão acima do peso e que ganharam alguns quilinhos, durante a permanência em casa, na pandemia, voltaram com tudo para clínicas de estética. “A busca pelos serviços de emagrecimento, se deve ao desejo das mulheres de usarem o famoso vestido branco, nas festas de fim de ano’, sinaliza.

A coach em emagrecimento relembra que um levantamento recente feito por um grupo de pesquisadores das áreas de endocrinologia, psicologia e patologia mostrou que quatro em cada dez brasileiros aumentaram de peso, durante a pandemia, devido ao consumo excessivo de pães e massas no período. “A pesquisa mostrou que o ganho médio de peso foi de dois a 12 quilos, entre participantes que estavam isolados há mais de 45 dias”, alerta.

Thaine Malinowski revela que os itens mais calóricos do cardápio manauara | Foto: Divulgação

Dois meses de foco

Com mais de dez especializações nas áreas clinicas e de estética, Thaine revela que o ideal é iniciar o tratamento de emagrecimento o quanto antes, para poder obter os resultados desejados, no período festivo, momento em que as pessoas mais tiram fotos.

“Montamos um protocolo completo. Ao fazermos a consulta, vamos conhecer os hábitos, preferencias e escolhas alimentícias de cada paciente. Com base do que ele gosta ou não, a nutricionista elabora um cardápio adequado para todos os meses que o paciente vai ficar conosco”, acrescenta.

Além disso, todos os procedimentos estéticos, utilizados são novidades no mercado de emagrecimento.. “Estamos no mercado há mais de dez anos e já eliminamos mais de 700 quilos de gordura de todos nossos pacientes. Nossa unidade em Manaus já é sucesso. Além de Manaus, também estamos no Acre, Rondonia e Roraima.

Delícias manauaras

Thaine Malinowski revela que os itens mais calóricos do cardápio manauara e mais difíceis de desapegar, na hora da reeducação alimentar são o x-salada e o x-caboquinho, cada um com mais de 600 calorias. Ela que comanda a clínica Modelart Manaus e atende celebridades como a ex-BBB Paulinha Leitte,possui uma equipe técnica e estética, que auxilia no processo de emagrecimento dos pacientes.

A nutricionista da Modelart, Ingryd Peltier, responsável por cronogramas de alimentação saudável e balanceada de acordo com o biótipo de cada paciente, aponta que o famoso x-salada (sanduiche com pão de hambúrguer, ovo, presunto, queijo, alface e tomate) contém 499 calorias.

“Se agregado ao consumo da famosa maionese caseira, que leva óleo, ovo e orégano, essas calorias saltam para 669”, informa. No entendimento dela, o ideal é manter uma dieta rica em fibras e nutrientes e priorizar estas delícias em momentos mais específicos, para que o processo de emagrecimento não seja prejudicado.

Num consumo diário ou de duas ou três vezes na semana, essa delícia pode levar o amazonense a adquirir de quatro a seis quilos, por mês, dependendo do metabolismo de cada organismo, informa a especialista.

“Além do sanduíche, a maionese caseira tem super concentração de gordura, já que é feita com óleo e ovos. Exagerar nesse item, leva a sobrepeso, especialmente em mulheres, porque ela pode ser consumida com moderação mas, quem quer perder peso, pode optar por substitutos que têm a mesma consistência e sabor bem agradável”, disse.

A especialista esclarece ainda que, a maionese é prejudicial à saúde se consumida em excesso, pois contribui para o sobrepeso e obesidade mórbida, fator de risco para doenças no coração, desenvolvimento de câncer, hipertensão arterial, resistência à insulina, aumento do colesterol, intolerância à glicose e diabetes, entre outros.

O segundo item mais calórico da dieta amazonense é o x-caboquinho, patrimônio cultural de Manaus, por conta da grande aceitação entre os amazonenses.

“O sanduiche com pão francês, queijo coalho, tucumã e banana frita é uma delícia que contabiliza 669 calorias”, informa Thaine Malinowski. ‘Quando criamos um cronograma alimenta, juntamente com a nutricionista, conseguimos que alguns itens como o queijo branco permaneça na dieta de nossos pacientes, por conta desse elevado apreço pelo x-caboquinho, acrescentou a especialista.

A especialista esclarece ainda que, a maionese é prejudicial à saúde se consumida em excesso | Foto: Divulgação

Particularidades de Manaus

“Notamos que a população de Manaus, gosta muito de comer estes itens. Então, com base nessas informações orientamos nosso pacientes a fazer escolhas seguras e mais saudáveis, priorizando essas delícias, que nenhum amazonense abre mão, para momentos de lazer e descontração”, sinaliza Thaine Malinowski.

No momento, estamos em processo de elaboração de um x-caboquinho saudável, para as pacientes amazonenses comerem sem culpa. “Não podemos excluir um item tão icônico e delicioso do cardápio manauara. Estamos fazendo as adaptações necessárias e em breve lançaremos esse produto para nossas pacientes”, adiantou.

Auxílio profissional

A coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Estácio do Amazonas, Glaucia Freire, sinaliza a importância de ter em mente sempre que, ao optar por tratamentos estéticos ou emagrecimento com auxílio de Personal Trainer é necessário buscar sempre especialistas que dominem o assunto.

“O risco de fazer dietas sozinhas é ter efeito reverso, que causam o efeito sanfona, caudadas por dietas restritivas, com riscos para saúde como carência nutricional. A partir do momento que equilibra a alimentação pode se conseguir um resultado progressivamente, visível nas medidas”, apontou.

Para ela, ao decidir emagrecer, as pessoas devem ter em mente a mudança de estilo de vida, mudanças de hábitos alimentares. “Quando se decide emagrecer seja a curto ou longo prazo, deve-se ter em mente que é necessário adotar um novo estilo de vida”, concluiu.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Confira seis dicas para emagrecer e perder barriga

Água em jejum é bom para a saúde? Emagrece? Saiba tudo