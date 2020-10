Fuam e UEA abrem edital com oito vagas para seleção de mestrado no AM

Manaus - Começam, nesta segunda-feira (26), as inscrições para oito vagas destinadas à turma do Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas à Dermatologia, curso de pós-graduação Stricto Sensu realizado por meio da parceria entre a Fundação Alfredo da Matta (Fuam) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O Edital nº 068/2020 – GR/UEA foi divulgado hoje, no site da Fuam, no endereço www.fuam.am.gov.br/ensino/mestrado

Inscrições

As inscrições do processo seletivo acontecem de 26 de outubro a 13 de novembro de 2020, exclusivamente por meio eletrônico, através do formulário disponível no endereço https://forms.gle/97gsSWTtZWR724ym7

Podem concorrer portadores de diploma de nível superior em Ciências Biológicas e em Ciências da Saúde, em áreas que apresentem interesse de atuação com a dermatologia, de modo específico ou afim.

Para efetuar a inscrição, o candidato deve anexar ao formulário de inscrição os documentos listados no item 4.2, do Edital de seleção, além de indicar a linha de pesquisa de seu interesse, dentre as listadas no Anexo I, do referido Edital.

A relação das inscrições homologadas será divulgada no dia 17 de novembro, nos site da Fuam e da UEA ( www.uea.edu.br ).

Sobre a seleção dos candidatos

O processo seletivo acontece em duas etapas: a primeira consiste em prova escrita com questões objetivas e/ou subjetivas, de conhecimentos específicos, a ser realizada no dia 23 de novembro, das 9 às 12 horas, nas dependências da Escola Superior de Ciências da Saúde da UEA, localizada no bairro Cachoeirinha.

As questões terão enunciados em inglês, mas o candidato poderá respondê-las em português. Os aprovados, nesta etapa, serão conhecidos até às 17 horas do dia 2 de dezembro de 2020.

Para os aprovados na primeira etapa, será realizada uma segunda fase – entrevistas e análise de currículo - de caráter classificatório, que acontecerá no dia 9 de dezembro, a partir das 9 horas, na sede da Fuam. O resultado desta etapa será divulgado no dia 14 de dezembro, até às 17 horas.

Lista final

A lista final com os oito candidatos aprovadas será divulgada dia 16 de dezembro de 2020 e as matrículas estão programadas para o período de 4 a 9 de janeiro de 2021.

Este ano, excepcionalmente, devido à pandemia do novo coronavírus, a comissão do processo seletivo do mestrado informa que, a depender das condições sanitárias vigentes no período programado para cada uma das etapas de seleção, poderão ser realizadas uma ou as duas etapas à distância, em plataforma digital; cabendo à comissão definir e divulgar as normas aos candidatos inscritos.

Quarta turma do mestrado

Esta é a quarta seleção de mestrandos realizada pela Fuam e UEA. Nas três primeiras seleções, 286 profissionais se candidataram.

O curso, que é o único da região Norte nesta área, tem como linhas de pesquisa: dermatoses de origem fúngica; dermatoses inflamatórias, infecciosas, autoimunes e genodermatoses; genética das doenças dermatológicas; Hanseníase; Infecções Sexualmente Transmissíveis; Leishmaniose; e oncologia cutânea.

*Com informações da assessoria