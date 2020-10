Quer ter saúde? Inclua ovos na sua alimentação

Os ovos podem reforçar as defesas do corpo por terem altas concentrações de vitaminas A, D e E | Foto: Divulgação

Os ovos podem reforçar as defesas do corpo por terem altas concentrações de vitaminas A, D e E, que são essenciais para manter o funcionamento adequado do sistema imunológico.

De acordo com o nutricionista Paul Claybrook, citado pela Eat This, Not That!, os ovos também são ricos em selênio - um poderoso antioxidante que atua como um estimulador imunológico. "Antioxidantes como o selênio têm um efeito anti-inflamatório, reduzindo a necessidade de envolvimento do sistema imunitário", diz Claybro.

Veja outros benefícos para quem come ovos:

1- Aumenta a massa muscular, porque é uma boa fonte de proteínas;

2-Previne doenças como câncer, por ser rico em antioxidantes, como triptofano e tirosina;

3-Diminui a absorção de colesterol no intestino, por ser rico em lecitina;

4-Previne o envelhecimento precoce, por ser rico em selênio, zinco e vitaminas A e E;

5- Combate anemia, por conter ferro e ácido fólico;

6-Protege a visão, por conter antioxidantes luteína e zeaxantina;

7-Mantém a saúde dos ossos, por conter cálcio e fósforo;

7-Ajuda na formação da memória do feto e previne câncer de mama, por conter colina.