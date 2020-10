Covid-19: 80% dos hospitalizados estavam com vitamina D baixa

Os níveis de 25OHD, vitamina D, são mais baixos em pacientes com Covid-19 hospitalizados em comparação com controles de base populacional e estes tiveram uma prevalência maior de deficiência, aponta estudo da Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

A pesquisa foi realizada com 216 pessoas que contraíram o vírus e 197 baseado em controles populacionais. Dos 216, 19 estavam tomando suplementos de vitamina D e foram analisados separadamente.

Em enfermos contaminados, a deficiência do composto orgânico foi encontrada em 82,2% dos casos e 47,2% dos controles populacionais.



Pacientes com essa falta tiveram maior prevalência de hipertensão e doenças cardiovasculares, níveis séricos de ferritina e troponina aumentados, bem como um tempo de internação mais longo do que aqueles com níveis séricos de 25OHD ?20 ng/ml. Nenhuma relação causal foi encontrada entre a deficiência de vitamina D e a gravidade da Covid-19 como um desfecho combinado ou como seus componentes separados.