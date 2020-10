Yoga em casa: aprenda como começar a praticar

Não é segredo que o Yoga traz benefícios para a saúde. A prática milenar reduz o estresse, combate a ansiedade, aumenta a concentração, cria força, aumenta a flexibilidade e ajuda a prevenir lesões. Além disso, essa é uma das práticas mais democráticas que existem, todas as pessoas podem praticar Yoga. Grande ou pequeno, jovem ou idoso, flexível ou não, qualquer um que queira pode começar a praticar - e pode fazê-lo no conforto de casa.

De acordo com a pioneira em acessibilizar a prática de Yoga no Brasil através da internet, Priscilla Leite, essa arte milenar nos ajuda a ouvir o que o nosso corpo precisa, a mover-se em nosso próprio ritmo e a desenvolver intuição sobre quais sequências ou posturas precisamos e desejamos fazer em um determinado dia. “Se você está cansado pode fazer uma aula mais relaxante, já se você estiver mais animado, uma aula de flow poderá ser muito mais satisfatória. Durante o período da manhã uma prática mais energética te deixará mais disposto e a noite o ideal é que seja feita uma aula mais restauradora e calmante, o que é fantástico para aqueles que praticam o yoga em casa” – Explica a professora, que hoje possui o maior canal de Yoga do Brasil no Youtube, o Pri Leite Yoga com aulas gratuitas para todos os níveis e propósitos.

Uma dica que a profissional dá para aqueles que querem começar a praticar yoga em casa é tentar cultivar uma atitude lúdica e de aceitação. “Estar presente durante a prática significa permitir-se estar ciente de quaisquer sensações físicas, emoções e pensamentos que estão surgindo no momento. Tente ser criativo e espontâneo. Se você olhar para a prática com um senso de curiosidade, em vez de autojulgamento ou competitividade achará mais fácil se motivar para a aula - e estará mais presente quando praticar” – Finaliza a Yogini.

Ficou com vontade de aprender? Veja algumas dicas que a professora listou para aqueles que desejam começar a fazer ioga no conforto do seu lar.

1.Escolha um lugar confortável

A grande vantagem do a ioga é que ela é uma prática que pode ser feita em qualquer lugar, mas seria muito melhor se você tivesse um espaço em sua casa onde é mais calmo, relaxante, onde você não vai ser incomodado durante a sua prática. Tudo o que você precisa garantir é que seu espaço esteja de preferência bem ventilado e longe de móveis ou objetos pontiagudos. Se quiser pode ser bom e até útil criar uma atmosfera com uma vela ou um incenso.

2. Pratique com o estômago vazio

As posturas de ioga são sempre mais bem praticadas com o estômago leve ou vazio por causa das diferentes torções. Tente manter um intervalo de 1-3 horas entre suas refeições e sua prática.

3. Não se preocupe com roupas

Minha dica é sempre optar por roupas soltas e confortáveis. Sem dúvidas você pode fazer Yoga como preferir, no entanto deixar de lado roupas apertadas e acessórios excessivos pode fazer da sua prática um momento mais relaxante.

4. É o seu próprio corpo, então seja gentil com ele

Comece com a ioga simples e fácil. Respeite seu corpo indo devagar, ou você pode acabar se machucando. Deixe as posturas super difíceis quando você já estiver seguro em fazê-las. Sempre observe seus limites e, especialmente, esteja atento às áreas vulneráveis de seu corpo, como joelhos, quadris, coluna e pescoço. Se você sentir qualquer sensação dolorosa, ajuste, suavize, saia da postura se precisar. Não force.

5. Seja consistente

É essencial se regular em sua prática de ioga. Torná-la parte de sua rotina diária ajudará a transformá-la em um hábito. Mesmo que seja uma vez por semana já fará diferença na sua saúde e bem-estar. Priorize o que funciona pra você. seja honesto, estabeleça metas realistas e faça o que puder. Uma prática de ioga de 10 minutos ainda é uma prática e definitivamente conta.

6. Faça do tempo do ioga um 'momento de diversão para a família

'Quando você pratica sozinho, pode ficar entediado depois de um tempo ou você pode simplesmente ficar com preguiça de praticar. Experimentar fazer ioga com sua família ou amigos além de ser benéfico para a saúde de todos também poderá estreitar os laços

