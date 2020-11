Novembro Azul: 10 coisas que você precisa saber sobre exame de PSA

Importante que os homens façam os exames solicitados pelos médicos | Foto: Divulgação

Muitos homens, quando recebem um resultado alterado do exame de PSA, logo o associam ao câncer de próstata. No entanto, de acordo com especialistas ter um PSA elevado não quer dizer que seja câncer.

A dosagem do PSA (Antígeno Prostático Específico) pode estar alterada por outras doenças, como a Hiperplasia Prostática Benigna (crescimento da próstata) e a prostatite (inflamação na próstata).

Para saber se seria exatamente câncer, o homem teria que fazer outros exames e até mesmo a biópsia da próstata.

A decisão sobre fazer o exame de PSA deve ser compartilhada com o seu médico, considerando os riscos e benefícios do rastreamento do câncer de próstata.

Se você está considerando fazer o exame, saiba que ele pode ser feito em muitas farmácias, no entanto, é essencial que todo o processo seja acompanhado por um médico.

Veja 10 fatos importantes sobre o exame de PSA:

1. O exame de PSA mede o nível de uma substância produzida pela próstata – Antígeno Prostático Específico (PSA). O PSA pode estar alto com ou sem câncer.



2. Um PSA alto não necessariamente determina a presença de câncer de próstata, pois, na maioria das vezes, os casos estão relacionados à inflamação na próstata, hiperplasia prostática benigna (crescimento da próstata) e outras condições como andar de bicicleta.

3. O exame não indica se você tem ou não câncer. Para descobrir se você está com câncer, e se é agressivo, é necessário fazer uma biópsia da próstata. A biópsia da próstata é um procedimento que pode causar dor, sangramentos e infecções.

4. Um PSA alto não diferencia o câncer de desenvolvimento lento do agressivo.

5. Embora o câncer de próstata seja um dos mais comuns entre os homens, em boa parte dos casos é um câncer de desenvolvimento lento, sem sintomas e não causa prejuízo para a saúde.

6. Os níveis de PSA tendem a aumentar com o avançar da idade.

7. O exame de PSA não é indicado para homens com mais de 70 anos, pois os malefícios do rastreamento superam os benefícios. Também não é indicado para homens com idade igual ou menor que 44 anos.

8. O exame é indicado para homens com mais de 45 anos e que tenham algum fator de risco (história familiar de câncer de próstata ou cor de pele negra) e homens com idade igual ou superior a 50 anos. No entanto, os riscos e benefícios do rastreamento do câncer de próstata devem ser discutidos com o médico.

9. O exame de PSA não substitui o toque retal, pois os dois exames têm finalidades distintas. Ambos são importantes: o PSA avalia as alterações da próstata no sangue, enquanto o toque retal avalia o tamanho, a forma e a textura da próstata. A partir desses dois exames, o urologista poderá pedir exames complementares (como a biópsia da próstata) para confirmar, ou não, o diagnóstico.

10. A melhor forma de prevenir o câncer de próstata – e também outros tipos de câncer – é mantendo uma vida saudável: pratique atividade física; tenha uma alimentação saudável rica em frutas, verduras e legumes; evite o consumo de bebidas alcoólicas e de alimentos gordurosos e não fume.

