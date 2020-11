Campanha contra poliomielite e multivacinação é prorrogada em Manaus

Manaus - A campanha contra poliomielite e de multivacinação foi prorrogada pela Prefeitura de Manaus, até o dia 30/11. Iniciada nesta quinta (5), com previsão de encerramento em 30/10, a campanha, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), busca ampliar a cobertura vacinal, em especial na imunização contra a poliomielite, que prevê a vacinação de mais 52.093 crianças.

Na campanha contra poliomielite, o público-alvo é formado por todas as crianças na faixa etária de 1 a 4 anos. A vacina de “gotinha”, a Vacina Oral contra Poliomielite (VOP), é utilizada como forma de garantir a efetividade do esquema vacinal contra a doença.

“Além da vacina de gotinha, crianças na faixa etária de dois meses até 11 meses e 29 dias precisam ter o cartão de vacinação avaliado em uma Unidade de Saúde, quando os profissionais poderão verificar a atualização do esquema da Vacina Inativada contra a Poliomielite (VIP), que deve ser aplicada em três doses”, explica o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Já a campanha de multivacinação tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos. A meta é a atualização vacinal com a oferta das vacinas BCG, que previne a tuberculose; Pentavalente, contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e o vírus Haemophilus influenzae B; Rotavírus, contra a gastrointerite; Pneumocócica 10, que protege contra a pneumonia, meningite e otite; Meningocócica C; Meningocócica ACWY (para adolescentes de 11 e 12 anos); Tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola; Influenza; Varicela; Vacina HPV; Hepatite A; Dupla Adulto, contra difteria e tétano; e Febre amarela.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira, a Semsa também tem reforçado a oferta da vacina contra Influenza (Gripe), que protege contra os vírus da influenza A (H1N1), influenza B e da influenza A (H3N2).

“A vacina utilizada é a mesma da campanha contra influenza realizada no primeiro semestre de 2020, sendo que a Prefeitura de Manaus recebeu em outubro, por meio de parceria com o Instituto Butantan, um lote de 56.460 doses da vacina, o que permitiu disponibilizar a imunização para um público mais amplo, incluindo pais e responsáveis que comparecerem a um posto de vacina como acompanhantes de crianças e adolescentes”, informa.

Em Manaus, as vacinas estão disponíveis em 168 pontos de atendimento e a lista com o endereço pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br). A lista inclui as dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que funcionam em horário ampliado em Manaus, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h.

UBSs de horário ampliado

Zona Leste

UBS Alfredo Campos, no bairro Zumbi 2;

UBS Dr. José Amazonas Palhano, bairro São José 2;

UBS Maria Leonor Brilhante, bairro Tancredo Neves;

Zona Norte

UBS Áugias Gadelha, bairro Cidade Nova 1;

UBS Balbina Mestrinho, bairro Cidade Nova;

UBS Major Sálvio Belota, bairro Santa Etelvina;

Zona Sul

UBS José Rayol Dos Santos, bairro Chapada;

UBS Morro da Liberdade, bairro Morro da Liberdade;

Zona Oeste

UBS Deodato de Miranda Leão, bairro Glória;

UBS Leonor de Freitas, na Compensa 2.

*Com informações da assessoria