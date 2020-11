Causa da morte de voluntário da vacina CoronaVac foi suicídio

| Foto: Divulgação

A morte do voluntário que participava dos testes da vacina Coronavac e que levou à suspensão dos procedimentos pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) foi provocada por suicídio. A informação foi divulgada pela TV Cultura e confirmada pela revista Veja.

De acordo com o boletim de ocorrência da morte, a vítima foi encontrada com diversas seringas próximas ao corpo. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo, e deve confirmar a morte por suicídio.

Na noite de segunda-feira (9), a Anvisa citou um “evento adverso grave” para justificar a suspensão dos estudos da fase 3 da vacina, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Nesta terça-feira (10), o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, já havia afirmado que o evento não estava associado à vacina.

“Nós estamos tratando aqui de um evento adverso grave que não tem relação com a vacina. Essa informação está disponível na Anvisa desde o dia 6, quando foi notificado o evento adverso grave”, afirmou Covas em entrevista coletiva realizada no Instituto Butantan.

“Os estudos deverão ser retomados em dois dias”, disse ele. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que se trata da morte de um voluntário e que ela não tem relação com a vacina. Ele declarou à TV Cultura que a Anvisa foi notificada de um óbito e não de um efeito adverso.

Com a interrupção do estudo, nenhum novo voluntário poderá ser vacinado, afirmou a Anvisa, acrescentando que vai "avaliar os dados observados até o momento e julgar o risco/benefício da continuidade" dos testes.

*Com informações da Veja

