Parceria entre Cetam e SES fortalece o acolhimento a surdos na saúde

Curso pode ajudar a promover uma cidadania mais inclusiva | Foto: Erick Bitencourt

Manaus –O trabalho que ocorre em parceria com a Secretária de Estado de Saúde (SES-AM) junto com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), está com profissionais da área da saúde capacitados ara autuarem com pacientes surdos.

Em um país onde 5% da população é composta por surdos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), faz-se cada vez mais necessário formar e instruir pessoas para que saibam se comunicar e promover a inclusão de deficientes auditivos na sociedade.

O fisioterapeuta Humberto Luiz de Oliveira Lopes atua no CRCA e, pela primeira vez, está tendo contato com a Língua Brasileira de Sinais (Libras). “Precisamos estar preparados quando nos depararmos com um paciente surdo. Por isso é preciso dominar Libras. Assim, evitaremos situações delicadas e conseguiremos prestar um melhor acolhimento e repassar a informação correta”, ressalta.

Segundo Lopes, é importante cada um fazer a sua parte e ajudar a promover uma cidadania mais inclusiva. Ele explica que o conhecimento contribui para superar o preconceito, pois a informação ajuda as pessoas a se verem como iguais e a se tratarem melhor, sem discriminação. “O curso é apenas um ponto de partida para trazer enriquecimento pessoal e profissional para cada um de nós.”

Aprendendo sempre – A enfermeira Gisele Menezes conta que estava em busca de um curso nessa área e não perdeu tempo quando surgiu a oportunidade de aprender Libras. Ela, que também é instrutora de cursos de saúde no Saavedra, diz que já sentiu dificuldade ao precisar atender um paciente surdo e não conseguir se comunicar com ele. “É frustrante demais não poder prestar a ajuda necessária a quem precisa. E isso me motivou a procurar mais informações sobre a língua de sinais”, lembra.

Funcionamento – Alanna Silva Coelho é instrutora de Libras instrumental. Ela informa que para essa turma de profissionais da SES-AM foi elaborado um curso que atende especificidades da área. “Serão formados profissionais que passarão a desempenhar suas atividades de modo mais eficiente nas unidades de saúde”, destaca Alanna.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Médicos apontam riscos em se tomar semaglutida para emagrecer

Hidratação: mantenha sua saúde nesse verão