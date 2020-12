Brasil terá 15 milhões de doses da vacina em janeiro, diz Pazuello

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (2) | Foto: ADRIANO MACHADO / REUTERS

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em audiência no Congresso Nacional informou que o Brasil vai receber entre janeiro e fevereiro 15 milhões de doses da vacina contra a covid-19 do laboratório AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (2).

Pazuello destacou que o contrato prevê com a AztraZeneca com escalonamento da produção, que disponibilizará 100 milhões de doses ao país e transferência tecnológica que permitirá ao Brasil produzir no segundo semestre de 2021 mais 110 milhões a 160 milhões de doses. O valor do contrato é de R$ 1,9 bilhão.

"Entre janeiro e fevereiro já começam a chegar 15 milhões de doses da Aztrazenica Oxford com a Fiocruz. No primeiro semestre chegaremos a 100 milhões. No segundo semestre, já com a tecnologia transferida, podemos produzir com a Fiocruz até 160 milhões de doses a mais. Só aí são 260 milhões de doses", disse o ministro.

O ministro ressaltou que o governo só vai aplicar vacinas que forem aprovadas pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

R7

