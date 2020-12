Ministro da Saúde anuncia que vacinação pode começar logo

| Autor:

Brasília (DF) - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse em entrevista à Rede CNN, que a vacinação contra Covid-19 no Brasil com o imunizante desenvolvido pela Pfizer/BioNTech pode começar entre dezembro e janeiro.

"Se a Pfizer conseguir a autorização emergencial e nos adiantar alguma entrega, o início da vacinação pode acontecer no final de dezembro ou em janeiro. Isso em quantidades pequenas, de uso emergencial. Estamos fechando o memorando de entendimento com a Pfizer. É a vacina que está mais adiantada, mas mesmo assim, ela ainda não tem registro", afirmou.

Outras vacinas

O Ministro da saúde buscou tranquilizar os brasileiros em relação a vacinação | Foto: Reprodução CNN

O ministro não descartou que isso aconteça também com as candidatas da AstraZeneca/Oxford ou do Instituto Butantan. No entanto, esse prazo valeria apenas no caso de uma autorização emergencial.

Para obtenção do registro, dependeria do desenvolvimento e da aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Nesse caso, a aplicação poderia acontecer já entre janeiro e fevereiro, disse Pazuello.

Pazuello garantiu que, se a Coronavac receber o aval da agência reguladora, ela será usada no plano de imunização. "A vacina que estiver registrada na Anvisa e garantida sua eficácia e segurança será comprada e distribuída para todos os brasileiros", afirmou.

Plano de vacinação da população

Pazuello também cedeu ao âncora da CNN Kenzô Machida o plano de operacionalização da vacina contra Covid-19 no Brasil, que foi finalizado nesta quarta. Segundo ele, é um documento de 95 páginas que detalha a distribuição da imununização. "O plano já tem tudo o que interessa para manter o Brasil imune do coronavírus de forma nacional. Nosso país jamais será dividido", disse.

* Com informações da CNN Brasil.

