Chá de boldo é bom para a saúde?

Boldo é uma planta medicinal com excelentes propriedades digestivas | Foto: Reprodução

O boldo é uma planta medicinal muito conhecida e utilizado popularmente por conter substâncias ativas, como boldina ou o ácido rosmarínico.

Tais propriedades a tornam um excelente remédio caseiro para o fígado. Suas propriedades digestivas e hepáticas, além de serem diuréticas, ainda tem funções anti-inflamatória e antioxidante, o que contribui para diminuição do envelhecimento das células.

Existem dois tipos de Boldo?

A resposta é sim. As duas espécies de boldo mais utilizadas são o boldo do Chile ou boldo verdadeiro, Peumus boldus Molina que pode ser encontrado em lojas de produtos naturais e ervanárias na forma de folhas secas ou em sachês para chás e o boldo brasileiro, boldo da terra ou falso boldo, Plectranthus barbatus, amplamente cultivado e encontrado no Brasil.

O uso do boldo possui efeitos colaterais?

Sim. E nunca é demais recomendar que o uso de qualquer produto para tratamento da saúde, ainda que seja natural, precisa de acompanhamento médico ou outro profissional de saúde que seja especialista com o uso de plantas medicinais.

Embora tenha diversos benefícios para a saúde, o uso do boldo também pode causar efeitos colaterais, principalmente quando é consumido em quantidade excessiva e por mais de 20 dias.

O boldo também é contra-indicado para mulheres grávidas por pessoas com hepatite aguda, pedra na vesícula, inflamação das vias biliares ou pancreatite.

Principais benefícios do boldo:

Excelente para o fígado

A boldina, um alcalóide presente especialmente no boldo do Chile, e a forscolina presente no boldo brasileiro, estimulam a produção da bile pela vesícula biliar, ajudando o fígado a trabalhar melhor.

Estas espécies de boldo, são muito útil em casos de problemas do fígado que causam sintomas de dor de cabeça, suor frio e mal estar.

Melhora da digestão

O boldo ajuda a melhorar a digestão principalmente quando tomado na forma de chá antes das refeições. Além disso, a boldina melhora a ação da bile que é liberada no intestino, auxiliando na digestão de gorduras e por isso alivia a má digestão.

Melhora da ressaca causada pelo álcool

O boldo ajuda a depurar o acetaldeído que é uma substância produzida pelo fígado após o consumo de álcool e é o principal responsável pelos sintomas de ressaca como boca seca, dor de cabeça e mal estar geral. Além disso, a boldina age como protetor do fígado, ajudando a restabelecer esse órgão.

Quem não deve usar

O boldo não deve ser usado por bebês, crianças, mulheres grávidas ou em amamentação e pessoas com hepatite aguda, pedra na vesícula, inflamação das vias biliares, pancreatite, câncer de fígado ou da bile.

Cuidado - Pode causar aborto

Caso suspeitar de gravidez, recomenda-se que, antes de usar o boldo, seja feito um teste de gravidez, pois o boldo pode causar aborto pelo aumento das contrações uterinas.

O boldo não deve ser usado para tratar a infecção pelo novo coronavírus, a COVID-19, pois não existem estudos que comprovem a ação antiviral do chá de boldo contra o coronavírus.

Recomendação Importante:

É importante usar o boldo sob orientação de um médico, fitoterapeuta ou de um profissional de saúde com conhecimentos específicos em plantas medicinais.

