Estudo aponta que Covid-19 pode diminuir tamanho do pênis

O estudo ouviu mais de 3 mil pacientes de 56 países | Foto: Divulgação

Mundo - Um estudo que investiga as sequelas de longo prazo da Covid-19 no corpo humano, publicado no último domingo (27) na plataforma científica MedRxiv, concluiu que o vírus pode diminuir o tamanho do pênis.



O estudo começou a investigar as consequências que o vírus pode deixar no corpo das pessoas há sete meses, e foi conduzido com mais de 3 mil pacientes de 56 países. Além de 3% dos homens terem relatado uma diminuição no tamanho de seu órgão genital, 15% deles relataram algum tipo de disfunção sexual e 11% relataram dor nos testículos.

Já em relação às mulheres, 26% das que menstruam relataram irregularidade nos ciclos, e 36% relataram algum tipo de problema menstrual. Algum tipo de disfunção sexual também foi relatado por 8% delas.

*Com informações do site O Dia

