Variante da Covid-19 tem 2 casos confirmados no Brasil

Manaus - Pesquisadores do laboratório diagnóstico DASA, confirmara, na manhã desta quinta-feira (31), que encontraram a variante B 1.1.7 do Coronavírus (Covid-19), em dois pacientes de São Paulo. A cepa alternativa foi detectada pela primeira vez no Reino Unido, mas já existe também em países como Chile e Itália.



Cientistas britânicos estimam que a B 1.1.7 pode ser de 50% a 74% mais contagiosa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 50% dos novos casos no Reino Unido, surgiram da nova variante.

Com a aparição dessa nova forma, muitas dúvidas surgem, como, por exemplo, "a variante pode ser mais letal?", "Ela é mais transmissível?". A médica infectologista Ana Galdina responde algumas dessas questões.

A nova forma do Coronavírus é algo atípico no meio científico?

"Ter uma variante não é incomum. Elas desenvolvem proteínas que diferem do vírus inicial e, por isso, são chamadas de variantes. Inúmeras doenças sofrem essas mudanças, como a dengue, por exemplo. Temos o tipo 1, 2 e 3 da dengue. Isso acontece por conta das cepas diferentes, por conta das modificações nas proteínas. A mudança é natural nos vírus" diz a médica infectologista, Ana Galdina

Os estudos que estão sendo realizados no Reino Unido também serão avaliados pela OMS e pelo restante da comunidade científica ao redor do mundo. Mas até agora não foi constatada uma maior agressividade da doença.

Então, qual seria a diferença da nova variante para a primeira forma do Coronavírus? Ana Galdina explica o que mudou.

"Os estudos que temos sobre essa variante, é que ela possui uma transmissibilidade maior, mas até agora não temos informações que indiquem que ela possui uma maior virulência. Essa maior facilidade de transmissão pode explicar a curva de crescimento exacerbada dos casos."

Desde o surgimento da Covid-19, profissionais da saúde em todo o planeta se dedicaram dia e noite, para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a doença. Essa variante colocaria a perder, todo o esforço e trabalho dedicado?



"As informações que nós temos são que o aparecimento desta cepa não prejudicaria a eficácia da vacina. Mas no mundo viral, tudo é instável, amanhã podemos ter um cenário diferente. Por isso, prevenção é a palavra-chave." diz a especialista.

Os estudos feitos pelo Laboratório Diagnóstico DASA, que identificaram a variante no Brasil, contaram também com o apoio do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (USP).

