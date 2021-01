Pazuello diz que governo comprará 100 milhões de doses de CoronaVac

Segundo Pazuello, até abril, o Butantan fornecerá 46 milhões de doses. Outras 54 milhões chegariam até o fim do ano. | Foto: Divulgação

Brasília (DF) - Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (7), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o contrato com o Instituto Butantan prevê a compra de 100 milhões de doses da vacina CoronaVac, vacina produzida em parceria com laboratório chinês. Onúmero equivale a todo o estoque do instituto.



Segundo Pazuello, até abril, o Butantan fornecerá 46 milhões de doses. Outras 54 milhões chegariam até o fim do ano.

O contrato foi divido em duas partes porque o ministério não tem orçamento para contratar as 100 milhões de doses integralmente.

Quanto vai custar?

O valor da dose é de R$ 58,20. A vacina tem 78% de eficácia contra a covid-19 e 100% de eficácia contra casos graves da doença, de acordo com o instituto.

O ministro da Saúde citou ainda a possibilidade de aplicar apenas uma dose da vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford.

A última análise de dados desse imunizante apontou que a eficácia ficou em torno de 70% na primeira dose, subindo para 80% com a segunda aplicação.

Na terça-feira (5), a Fiocruz informou que cada unidade de um lote de 2 milhões de doses prontas do medicamento custará US$ 5,25 — ou seja, R$27,90. No total, o negócio será de cerca de R$ 59,4 milhões.

Na noite de quarta (6), em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, Pazuello afirmou que o Brasil tem asseguradas, para este ano, 354 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Do total, 254 milhões serão produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a AstraZeneca, e 100 milhões pelo Butantan, em parceria com a empresa Sinovac.

