Odontólogo formado na UEA publica obra de educação em saúde bucal

Produto do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic/UEA) na graduação, “As Pitorescas Aventuras do Mamelinho” teve projeto contemplado no Prêmio Manaus Conexões Culturais 2020 e está disponível de forma gratuita em formato digital | Foto: Divulgação

Manaus - O recém-graduado no curso de Odontologia da Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas (ESA/UEA), Jefter Haad, publicou um livro que mescla literatura e educação em saúde.

A proposta do livro é explorar uma vertente pouco difundida na literatura infantil regional atualmente: a leitura de entretenimento atrelada à elementos educação em saúde.

A obra traz histórias que retratam o cotidiano de três irmãos dentinhos enfrentando enrascadas perigosas e peculiares.

Lançando-se com uma tendência inovadora, o livro mescla diferentes formatos literários: histórias em quadrinhos, microcontos, atividades como jogos dos 7 erros, labirinto, desenhos para colorir, jogo da memória, entre outras ferramentas educacionais. De maneira independente, todas as ilustrações foram realizadas pelo próprio autor da obra, na qual foram utilizadas técnicas de aquarela.

A ideia de explorar o universo da boca humana veio da criação de um projeto de pesquisa que o autor fez durante o período de graduação na UEA.

O projeto visava mensurar a aceitação e o impacto de histórias em quadrinhos como instrumento direcionado à saúde bucal de crianças atendidas no sistema público de saúde e também rendeu duas menções honrosas em congressos da Universidade, além de eventos especializados na área.

Os frutos gerados pelo projeto foram reconhecidos com o primeiro lugar como melhor Paic de odontologia (ESA/UEA) no ano de referência 2018-2019 (Menção Honrosa), e com o primeiro lugar no IX Congresso de Odontologia da UEA (apresentação oral/premiação/menção honrosa).

Segundo Jefter Haad, esses resultados refletem a importância de se estimular a iniciação científica em universidades brasileiras. “Tivemos um ótimo reconhecimento, tanto no setor artístico quanto no acadêmico e, com certeza, este livro vai proporcionar uma experiência leve, educativa e lúdica às crianças que tiverem acesso a ele”, comenta.

Sobre o autor – Jefter Haad escreve desde os 16 anos, quando percebeu que dar vida aos seus personagens era, praticamente, um caminho sem volta. Participou de antologias de alcance nacional e conquistou destaque com os contos “Atos de Rebelião” e “Clube Noturno de Mariposas Mortas”.

Tem publicações em diversos gêneros de escrita, como suspense, terror, fantasia, e literatura infanto-juvenil. Em 2019, entrou para o time de autores manauaras de literatura fantástica que compõem o Coletivo Visagem.

“As Pitorescas Aventuras do Mamelinho” está disponível gratuitamente nas redes sociais do autor (Facebook: Jefter Haad; Instagram: @jefterhaad) e por meio do link https://drive.google.com/drive/folders/1rmxRwQfmYYn5XZ46CNiNunfcsQvD1hOD.

